Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера

Начало сентября стало обескураживающим для «Челси». Новое клубное руководство не пожелало церемониться с Томасом Тухелем, и отправило немецкого наставника в отставку после сенсационного, но все-таки минимального поражения от загребского «Динамо» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого «синие», что правда, также проиграли два кряду выездных матча в Премьер-лиге: «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (1:2).

Новым главным тренером «Челси» был назначен 47-летний Грэм Поттер, который с мая 2019 года руководил «Брайтоном». Пожалуй, сложно представить два более «полярных» клуба в рамках одной лиги, нежели «чайки» и «синие». «Брайтон» за свою 121-летнюю историю так и не достиг серьезных высот, в то время как «Челси» только за последние годы исправно пополнял клубный музей различными трофеями, в том числе выиграв в 2021-м во второй раз в истории «ушастый» кубок Лиги чемпионов.

Да и не только в трофеях и кубках суть. «Брайтон» летом нынешнего года заработал на трансферах 66 миллионов евро, продав своих игроков более чем на 100 миллионов. «Челси» же, наоборот, в очередной раз позволил себе уйти в «минуса», потратив на новичков на 223 миллиона евро больше, чем получил от продажи тех, кого посчитал ненужным.

По сути, различия в концептуальных моделях «Брайтона» и «Челси» настолько очевидны, что детализировать их далее является пустой тратой времени. И здесь интереснее совсем иное: за последние пару десятилетий, если не за весь период существования английской Премьер-лиги, в этом турнире был установлен своеобразный «стеклянный потолок», который как раз и был пробил Грэмом Поттером, подписавшим пятилетний контракт с «Челси».

Дело в том, что у клубов АПЛ, входящих в так называемую «большую шестерку», существовало негласное правило в отношении главных тренеров. Они назначали на эту должность специалистов либо с большим клубным опытом, либо тех, кто до этого достиг видимых успехов за границей. Тренерских продвижений вверх внутри турнира было крайне мало, а те исключения, которые происходили, лишь подтверждают правило. Собственно, их было настолько мало, что для перечисления хватит пальцев на одной руке: Фрэнк Лэмпард из «Дерби» в «Челси» (здесь ключевую роль сыграл фактор «клубного ДНК», а не многолетние заслуги тренера перед английским футболом на уровне ниже того, на который он перешел), Нуну Эшпириту Санту из «Вулверхэмптона» в «Тоттенхэм», Дэвид Мойес из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» и Маурисио Почеттино из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм». Примечательно, что только последний случай стал безоговорочно успешным…

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Такая стратегия элитных клубов объясняется фактором риска. Ни для кого не секрет, что управление командой топового уровня в АПЛ отличается от аналогичной работы с коллективом, где «планка» ожиданий установлена гораздо ниже. В первом случае подразумевается обязательность еврокубковых мид-уиков, умение работать с готовыми исполнителями, большинство из которых являются звездами первой величины, а также готовность отвечать за результат в абсолютно каждом матче. Элитные команды должны побеждать постоянно, ведь даже несколько поражений могут привести к унынию внутри коллектива, спровоцировать кризис и стать причиной для отставки главного тренера, что в итоге и произошло в ситуации с Тухелем.

Как следствие, «Челси», равно как и другие клубы «большой шестерки», обычно предпочитают минимизировать риски за счет приглашения, как им кажется, более маститых и готовых к решению озвученных задач тренеров. Как правило, это те, кто уже имеет обширный опыт участия в Лиге чемпионов, а также множество трофеев в различных лигах и с разными командами.

Но даже в этой когорте топ-клубов АПЛ «Челси» держится особняком. В «Манчестер Сити» изначально звали Хосепа Гвардиолу, чтобы выстраивать под него клубную структуру на годы вперед, и не увольняют наставника, даже несмотря на то, что тому никак не удается привезти на «Этихад» ключевой трофей – кубок Лиги чемпионов. В «Ливерпуле» Юргену Клоппу сразу же был отдан на откуп один сезон, чтобы наставник смог провести полноценное восстановление и переформатирование команды. В «Арсенале» поверили в способности Микеля Артеты, и вот уже четвертый сезон этот испанский специалист пытается реализовать все свои задумки, не ходя «по лезвию ножа» и не думая всерьез об отставке. Даже в «Манчестер Юнайтед», похоже, поняли, что после завершения эпохи Алекса Фергюсона нужно давать новому главному тренеру хотя бы несколько лет, чтобы тот продемонстрировал качество своей работы и возможность борьбы за топовые награды.

Но «Челси» - это совершенно иная история. При Романе Абрамовиче этот клуб стал символом крайне бесцеремонного отношения к персоне главного тренера. «Синие» порой демонстрировали откровенную безжалостность, меняя наставников, словно перчатки. Возникало ощущение: в «Челси» решили, что если однажды эта стратегия сработала, то лояльность к главному тренеру является бесполезным излишеством. Но сейчас внезапно лондонский клуб нанял едва ли не самого «проектного» наставника во всей английской Премьер-лиге…

Простые цифры говорят о том, что Поттер – это не кандидатура для команд «большой шестерки». Даже на трансферах за всю свою тренерскую карьеру экс-наставник «Брайтона» потратил меньше (93 миллиона евро), чем «Челси» только на возвращение одного нападающего, который вновь так и не смог проявить себя на «Стэмфорд Бридж» (сделка по переходу Ромелу Лукаку из «Интера» обошлась «синим» летом минувшего года в 113 миллионов евро).

Но это не единственное обстоятельство, которое дает понять, что назначение Поттера в «Челси» было весьма необычным. С тех пор как Алан Пардью перешел из «Ньюкасла» в «Кристал Пэлас» в декабре 2014 года, клубы Премьер-лиги назначили 80 менеджеров. Никто из них не переходил из одного клуба АПЛ в другой в средине сезона.

Клубы лиги – как «большие», так и «маленькие» – предпочитают давать своим новым главным тренерам полное лето и предсезонку, чтобы те могли наладить процессы, которые позволят добиваться успеха. Когда чрезвычайные обстоятельства диктуют необходимость внесения изменений, клубы обычно прибегают к услугам «пожарного», а не «архитектора».

Безусловно, нынешнее назначение Поттера в «Челси» позволяет развить теорию о том, что если Грэм сумел достаточно быстро сделать из Мойсеса Кайседо и Инока Мвепу неплохих по меркам АПЛ футболистов, то каким может оказаться «потолок» прогресса для куда более талантливых и способных Мэйсона Маунта и Рахима Стерлинга. Не говоря уже о том, что в случае успеха, Поттер способен стать лидером нового движения в АПЛ для тренеров, дав остальным надежду на то, что человек благодаря усердной и качественной работе может за десятилетие пройти путь от четвертого эшелона шведского футбола до одного из лучших клубов АПЛ и всего мирового футбола.

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Впрочем, нельзя забывать, что в «Брайтоне» Поттеру позволялось куда больше, чем будет позволено в «Челси». Тренер вполне мог финишировать с «чайками» на 15-м или 16-м месте, и это не оценивалось как тотальный провал. По ходу сезона ему прощались некоторые «штормы» в результатах, потому как руководство предполагало и верило, что в концовке для «Брайтона» все завершится удачно. Под идеи Поттера была выстроена и система скаутинга, позволявшая максимизировать сильные стороны тренера при работе с футболистами. Фактически в стане «чаек» у Грэма была едва ли не идеальная для него среда, но пожелают ли создать нечто подобное для Поттера боссы «Челси»?

Как минимум на словах все выглядит неплохо. В «Челси» якобы готовы перетерпеть потенциальные стартовые неудачи, чтобы в будущем создать масштабный и успешный новый проект. Пишут, что Поттер даже не будет уволен, если по итогам сезона-2022/23 «синие» окажутся вне топ-4 и, как следствие, не квалифицируются в Лигу чемпионов. Однако это только на словах, причем не от официальных лиц, а из средств массовой информации…

Но сам Поттер, согласившись перейти в «Челси», поступил абсолютно правильно. Каждый успешный тренер должен стремиться к тому, чтобы конкурировать за место среди лучших. Рост репутации Поттера в «Брайтоне» просто обязан был завершиться переходом наставника в какой-то топовый клуб, а потому выход из зоны комфорта был необходимым решением для Грэма, даже несмотря на обстоятельства, при которых на новом месте работы наставнику придется гораздо сложнее.

Вероятно, «Челси» - это не идеальное место работы для Грэма Поттера. Равно как и сам Поттер – пожалуй, не идеальный кандидат для «Челси». Но иногда нужно идти на риск, чтобы иметь шанс увидеть светлое будущее. Если «синие» реально нацелены стать долгосрочным проектом, то их вера в способности Поттера выглядит вполне логичной, равно как и вера самого тренера в изначальные обещания своих новых работодателей.

Чем и когда завершится эта авантюра – увидим со временем, но прямо сейчас можно смело констатировать следующее: нынешний приход Поттера в «Челси» является, пожалуй, самым интригующим тренерским назначением в английской Премьер-лиге со времен, когда жена заместителя председателя «Арсенала» Дэвида Дейна Барбара пригласила Арсена Венгера в гости на чай в январе 1989 года. Через несколько лет «канониры» позвали француза на пост главного тренера, причем их не смутило, что коуч на тот момент работал в Японии с клубом «Нагоя Грампус». О том, как много Венгер сделал впоследствии для «Арсенала» вряд ли имеет смысл пересказывать прямо сейчас, но с точки зрения успехов и «проектности» работа француза может стать едва ли не главным ориентиром для Грэма Поттера в «Челси»…