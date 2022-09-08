Англия08 сентября 2022, 17:59 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Грэм Поттер – новый главный тренер Челси
«Синие» нашли замену Томасу Тухелю
08 сентября 2022, 17:59 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:02
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«Челси» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Грэма Поттера. Контракт с 47-летним английским специалистом рассчитан на пять лет.
Ради работы в «Челси» Поттер покинул «Брайтон», который возглавлял с лета 2019 года. На посту главного тренера «Челси» Поттер заменит Томаса Тухеля, который был уволен вчера.
Ранее сообщалось о том, что за переход Поттера «Челси» заплатит «Брайтону» 23 миллиона евро компенсации.
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