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Англия
08 сентября 2022, 17:59 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:02
1155
0

ОФИЦИАЛЬНО. Грэм Поттер – новый главный тренер Челси

«Синие» нашли замену Томасу Тухелю

08 сентября 2022, 17:59 | Обновлено 08 сентября 2022, 18:02
1155
0
ОФИЦИАЛЬНО. Грэм Поттер – новый главный тренер Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Грэма Поттера. Контракт с 47-летним английским специалистом рассчитан на пять лет.

Ради работы в «Челси» Поттер покинул «Брайтон», который возглавлял с лета 2019 года. На посту главного тренера «Челси» Поттер заменит Томаса Тухеля, который был уволен вчера.

Ранее сообщалось о том, что за переход Поттера «Челси» заплатит «Брайтону» 23 миллиона евро компенсации.

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Челси Грэм Поттер Брайтон Томас Тухель
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Источник ФК Челси
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