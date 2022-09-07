Много миллионов. Приглашение Поттера обойдется Челси в круглую сумму

Стала известна сумма компенсации, которую смогут получить «чайки» в том случае, если «Челси» договорится о переходе тренера Грэма Поттера. Подписание 47-летнего специалиста обойдется лондонскому клубу в 23 млн евро.

В «Челси» хотят назначить главного тренера команды до игры чемпионата Англии с «Фулхэмом», которая состоится в субботу, 10 сентября. Ожидается, что владельцы «синих» предложат англичанину Поттеру многолетний контракт, а в ответ услышат план по долгосрочному развитию команды.

Как известно, сегодня, 7 сентября, «Челси» уволил с тренерского поста Томаса Тухеля. Немец лишился занимаемой должности после поражения со счетом 0:1 от «Динамо» Загреб в 1-м туре Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Поттер получил от «Брайтона разрешение на переговоры с «Челси».