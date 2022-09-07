Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Много миллионов. Приглашение Поттера обойдется Челси в круглую сумму
Англия
07 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:28
1461
1

Много миллионов. Приглашение Поттера обойдется Челси в круглую сумму

«Пенсионеры» намерены пригласить наставника «Брайтона»

07 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:28
1461
1
Много миллионов. Приглашение Поттера обойдется Челси в круглую сумму
Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна сумма компенсации, которую смогут получить «чайки» в том случае, если «Челси» договорится о переходе тренера Грэма Поттера. Подписание 47-летнего специалиста обойдется лондонскому клубу в 23 млн евро.

В «Челси» хотят назначить главного тренера команды до игры чемпионата Англии с «Фулхэмом», которая состоится в субботу, 10 сентября. Ожидается, что владельцы «синих» предложат англичанину Поттеру многолетний контракт, а в ответ услышат план по долгосрочному развитию команды.

Как известно, сегодня, 7 сентября, «Челси» уволил с тренерского поста Томаса Тухеля. Немец лишился занимаемой должности после поражения со счетом 0:1 от «Динамо» Загреб в 1-м туре Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Поттер получил от «Брайтона разрешение на переговоры с «Челси».

По теме:
Тен Хаг поделился эмоциями от увольнения Тухеля из Челси
Диего Коста получил в Англии рабочую визу
Рио ФЕРДИНАНД: «Увольнение Тухеля не имеет никакого смысла»
Брайтон Челси Грэм Поттер чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Футбол | 07 сентября 2022, 20:23 6
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец за год зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов

В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша
Футбол | 07 сентября 2022, 21:34 0
В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша
В Динамо не будет. Хатайспор официально объявил о трансфере Зе Луиша

Представитель Кабо-Верде ближайший год проведет в Турции

Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Бокс | 07.09.2022, 10:22
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Футбол | 07.09.2022, 05:53
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Футбол | 07.09.2022, 09:50
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ILI4A
Смысл было платить 13 отступных Тухелю тут 23 и длительный контракт по которому опять через год -два уволят тренера и прийдётся платить отступные
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 1
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
07.09.2022, 02:41 21
Футбол
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
06.09.2022, 00:12
Баскетбол
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
Евробаскет. Италия обыграла Хорватию, Украина сыграет за 2-е место группы
07.09.2022, 00:11 6
Баскетбол
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
05.09.2022, 19:25 5
Футбол
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
06.09.2022, 04:30 2
Баскетбол
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
05.09.2022, 21:33 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности