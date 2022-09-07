Заменит Тухеля. Тренер Брайтона получил разрешение на переговоры с Челси

По информации британских СМИ, наставник «Брайтона» Грэм Поттер получил разрешение своего клуба на переговоры с руководством «Челси».

В «Челси» Поттер должен заменить Томаса Тухеля, которого уволили после неудачного старта в АПЛ и поражения в 1-м туре группы Лиги чемпионов от «Динамо» Загреб.

«Брайтон» под руководством 47-летнего Поттера прошлый сезон закончил на 9-м месте в АПЛ, а сейчас идет на 4-й позиции после шести туров.

«Челси» завершил трансферное лето с рекордом АПЛ - на новичков клуб потратил невероятные 278 миллионов фунтов.