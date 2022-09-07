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  4. Заменит Тухеля. Тренер Брайтона получил разрешение на переговоры с Челси
Англия
07 сентября 2022, 16:52 |
1066
4

Заменит Тухеля. Тренер Брайтона получил разрешение на переговоры с Челси

Грэм Поттер возглавит лондонскую команду

07 сентября 2022, 16:52 |
1066
4
Заменит Тухеля. Тренер Брайтона получил разрешение на переговоры с Челси
Skysports.com

По информации британских СМИ, наставник «Брайтона» Грэм Поттер получил разрешение своего клуба на переговоры с руководством «Челси».

В «Челси» Поттер должен заменить Томаса Тухеля, которого уволили после неудачного старта в АПЛ и поражения в 1-м туре группы Лиги чемпионов от «Динамо» Загреб.

«Брайтон» под руководством 47-летнего Поттера прошлый сезон закончил на 9-м месте в АПЛ, а сейчас идет на 4-й позиции после шести туров.

«Челси» завершил трансферное лето с рекордом АПЛ - на новичков клуб потратил невероятные 278 миллионов фунтов.

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Челси Грэм Поттер Брайтон чемпионат Англии по футболу
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Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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bzzzzzz
Уволить тухеля и взять какогото ноунейма. ахринеть. для таких топ клубов нужны квалифицированные тренера с опытом, а то будет как с лемпардом.
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0
veter
В кои то времена Альбион поднялся в топ и теперь останется без керманича
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0
Gargantua
хороший выбор. не то что МЮ с распиареным тен Хагом
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-1
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