ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Немецкому специалисту не простили поражение от «Динамо» Загреб
«Челси» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Томаса Тухеля. Это случилось после вчерашнего поражения 0:1 от «Динамо» Загреб в первом туре Лиги чемпионов.
В АПЛ «Челси» также начал сезон неудачно. В 6 турах команда набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. В том же сезоне 49-летний немецкий специалист привел «Синих» к победе в Лиге чемпионов.
Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022
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