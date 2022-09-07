ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси

«Челси» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Томаса Тухеля. Это случилось после вчерашнего поражения 0:1 от «Динамо» Загреб в первом туре Лиги чемпионов.

В АПЛ «Челси» также начал сезон неудачно. В 6 турах команда набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. В том же сезоне 49-летний немецкий специалист привел «Синих» к победе в Лиге чемпионов.