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Англия
07 сентября 2022, 12:18 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:23
4907
21

ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси

Немецкому специалисту не простили поражение от «Динамо» Загреб

07 сентября 2022, 12:18 | Обновлено 07 сентября 2022, 13:23
4907
21
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Томаса Тухеля. Это случилось после вчерашнего поражения 0:1 от «Динамо» Загреб в первом туре Лиги чемпионов.

В АПЛ «Челси» также начал сезон неудачно. В 6 турах команда набрала 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. В том же сезоне 49-летний немецкий специалист привел «Синих» к победе в Лиге чемпионов.

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Томас Тухель Челси отставка Динамо Загреб Лига чемпионов
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Источник ФК Челси
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Комментарии 21
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Nordenus
Руководство Челси вообще адекватное??? Уволить Тухеля в начале сезона? Это самое позорное увольнение!
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+5
Kain_X_Rain
Как по мне глупо,ему только купили игроков которых он ждал все лето,Фофона,Кукурелья,Обамеянг - нужно время любому
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+4
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Remark
А вот это зря. 
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+1
Trollface
Тухлый, хороший тренер. 
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+1
bzzzzzz
Походу конфликт какой-то. Я думал Тухель на долго, один из немногих шарящих тренеров типа Клоппа и Гвардиоллы. Хотя то что происходит с Челси в этом сезоне и даже в прошлом очень странно и непонятно. 
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0
anacreon
Упс. Довипендрювався. Десь рже Конті і весь Тотенхем )))
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0
veter
Проклятие  Конте
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0
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Игорь Хомиченко
Будет почетино либо какой то помощник тухеля
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0
Владимир Коновалец
Круті власники у Челсі, дуже круті... Ось би так в Україні....
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0
dassin
Это у Челси тактика такая, уволить в начале сезона чтобы с новым тренером дойти до финвла лч
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0
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Gargantua
ух ты
интересно кого позовут
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0
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Умник
И тедеско тоже)))) шухнули из лейпцига
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-1
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AK.228
Тухель -шмухель
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-2
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