Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Челси на старте Лиги чемпионов
Лондонская команда покидает Хорватию без очков
В группе E Лигу чемпионов открывал матч «Динамо» Загреб - «Челси». Несмотря на статус фаворита, Синие не сумели привезти из Хорватии даже один пункт.
Хозяева забили ранний гол и сумели удержать свое преимущество.
Вечером состоится второй матч группы между «Зальцбургом» и «Миланом».
Группа E
Динамо Загреб - Челси 1:0
Гол: Оршич, 13
Динамо: Ливакович, Ристовски, Сутало, Перич, Мохаррами (Лауритсен, 77), Любичич, Адеми (Батурина, 88), Мисич, Иванушец, Петрович, Оршич (Спикич, 77)
Челси: Кепа, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Фофана, Кулибали, Чилвелл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хаверц, Стерлинг (Пулишич, 75), Обамеянг (Броха, 59)
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