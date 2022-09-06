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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
06.09.2022, FT 1 : 0
Челси
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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 21:42 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:44
1089
5

Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Челси на старте Лиги чемпионов

Лондонская команда покидает Хорватию без очков

06 сентября 2022, 21:42 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:44
1089
5
Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Челси на старте Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе E Лигу чемпионов открывал матч «Динамо» Загреб - «Челси». Несмотря на статус фаворита, Синие не сумели привезти из Хорватии даже один пункт.

Хозяева забили ранний гол и сумели удержать свое преимущество.

Вечером состоится второй матч группы между «Зальцбургом» и «Миланом».

Группа E

Динамо Загреб - Челси 1:0
Гол: Оршич, 13

Динамо: Ливакович, Ристовски, Сутало, Перич, Мохаррами (Лауритсен, 77), Любичич, Адеми (Батурина, 88), Мисич, Иванушец, Петрович, Оршич (Спикич, 77)

Челси: Кепа, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Фофана, Кулибали, Чилвелл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хаверц, Стерлинг (Пулишич, 75), Обамеянг (Броха, 59)

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Источник Sport.ua
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roman75zpr
Ну а шо ж они думали в сказку попали
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+2
R1d3r
Походу админы топят за Челси.
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+1
R1d3r
Найс комменты постирали, спасибо что хоть не забанили
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+1
avk2307
Радует. Они после войны тоже долго не дотягивали до ЛЧ , но уже два-три года как далеко не слабаки
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+1
andre_lui
Динамо, но к сожалению не с Днепра
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0
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