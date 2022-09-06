Сенсация в Загребе. Динамо обыграло Челси на старте Лиги чемпионов

В группе E Лигу чемпионов открывал матч «Динамо» Загреб - «Челси». Несмотря на статус фаворита, Синие не сумели привезти из Хорватии даже один пункт.

Хозяева забили ранний гол и сумели удержать свое преимущество.

Вечером состоится второй матч группы между «Зальцбургом» и «Миланом».

Группа E

Динамо Загреб - Челси 1:0

Гол: Оршич, 13

Динамо: Ливакович, Ристовски, Сутало, Перич, Мохаррами (Лауритсен, 77), Любичич, Адеми (Батурина, 88), Мисич, Иванушец, Петрович, Оршич (Спикич, 77)

Челси: Кепа, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Фофана, Кулибали, Чилвелл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хаверц, Стерлинг (Пулишич, 75), Обамеянг (Броха, 59)