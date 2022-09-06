Лига Чемпионов
57’ 1 : 0
Лига чемпионов06 сентября 2022, 19:45 |
4315
0
Динамо З – Челси, Боруссия Д – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 сентября в 19:45 поединки 1-го тура Лиги чемпионов
06 сентября 2022, 19:45 |
4315
0
6 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
Динамо Загреб – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Д – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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