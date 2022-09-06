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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
57 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 19:45 |
4315
0

Динамо З – Челси, Боруссия Д – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября в 19:45 поединки 1-го тура Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 19:45 |
4315
0
Динамо З – Челси, Боруссия Д – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Боруссия Дортмунд

6 сентября в 19:45 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

Динамо Загреб – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Боруссия Д – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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Источник Sport.ua
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