Группа G. Боруссия Дортмунд разгромила Копенгаген
Стартовала борьба в группе G Лиги чемпионов
Во вторник, 6 сентября проходят матчи первого тура Лиги чемпионов в группе G. «Боруссия» Дортмунд дома разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0.
«Боруссия» Дортмунд – «Копенгаген» - 3:0
Голы: 1:0 – 35 Ройс, 2:0 – 42 Геррейру, 3:0 – 83 Беллингем.
«Боруссия» Д – Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 86), Ройс (Вольф, 86), Азар (Рейна, 23), Брандт, Озджан (Джан, 66), Беллингем, Модест (Мукоко, 66).
«Копенгаген» – Райан, Дикс (Йелерт, 81), Хочолава (Бойлесен, 81), Вавро, Кристиансен, Фальк, Зека (Соренсен, 72), Лерагер, Классон, Корнелиус, Дарами (Харальдссон, 60).
Предупреждения: Хочолава (27), Лерагер (61).
В 22:00 по Киеву начнется матч «Севилья» - «Манчестер Сити».
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