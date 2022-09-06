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Лига Чемпионов
Боруссия Д
06.09.2022, FT 3 : 0
Копенгаген
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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 21:43 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:08
342
0

Группа G. Боруссия Дортмунд разгромила Копенгаген

Стартовала борьба в группе G Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 21:43 | Обновлено 06 сентября 2022, 22:08
342
0
Группа G. Боруссия Дортмунд разгромила Копенгаген
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 сентября проходят матчи первого тура Лиги чемпионов в группе G. «Боруссия» Дортмунд дома разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0.

«Боруссия» Дортмунд – «Копенгаген» - 3:0
Голы: 1:0 – 35 Ройс, 2:0 – 42 Геррейру, 3:0 – 83 Беллингем.

«Боруссия» Д – Майер, Менье, Зюле, Шлоттербек, Геррейру (Роте, 86), Ройс (Вольф, 86), Азар (Рейна, 23), Брандт, Озджан (Джан, 66), Беллингем, Модест (Мукоко, 66).

«Копенгаген» – Райан, Дикс (Йелерт, 81), Хочолава (Бойлесен, 81), Вавро, Кристиансен, Фальк, Зека (Соренсен, 72), Лерагер, Классон, Корнелиус, Дарами (Харальдссон, 60).

Предупреждения: Хочолава (27), Лерагер (61).

В 22:00 по Киеву начнется матч «Севилья» - «Манчестер Сити».

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Боруссия Дортмунд Копенгаген Манчестер Сити Севилья Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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