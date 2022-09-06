Лига Чемпионов
06.09.2022, FT 3 : 0
Лига чемпионов06 сентября 2022, 23:37 |
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Боруссия Дортмунд – Копенгаген – 3:0. Видео голов и обзор матча
Немецкий клуб стартовал с уверенной победы
06 сентября 2022, 23:37 |
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Во вторник, 6 сентября «Боруссия» Дортмунд в стартовом туре Лиги чемпионов дома разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0. 81 минуту в составе гостей отыграл экс-защитник «Шахтера» Давид Хочолава.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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