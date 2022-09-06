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Лига Чемпионов
Боруссия Д
06.09.2022, FT 3 : 0
Копенгаген
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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:37 |
119
0

Боруссия Дортмунд – Копенгаген – 3:0. Видео голов и обзор матча

Немецкий клуб стартовал с уверенной победы

06 сентября 2022, 23:37 |
119
0
Боруссия Дортмунд – Копенгаген – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 сентября «Боруссия» Дортмунд в стартовом туре Лиги чемпионов дома разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0. 81 минуту в составе гостей отыграл экс-защитник «Шахтера» Давид Хочолава.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Боруссия Д).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Копенгаген Лига чемпионов видео видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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