Боруссия Д

Во вторник, 6 сентября «Боруссия» Дортмунд в стартовом туре Лиги чемпионов дома разгромила «Копенгаген» со счетом 3:0. 81 минуту в составе гостей отыграл экс-защитник «Шахтера» Давид Хочолава.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: