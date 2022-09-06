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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
06.09.2022, FT 1 : 0
Челси
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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 22:51 |
738
0

Динамо Загреб – Челси – 1:0. Первая сенсация. Видео гола и обзор матча

Обзор матча первого тура Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 22:51 |
738
0
Динамо Загреб – Челси – 1:0. Первая сенсация. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 6 сентября «Челси» в первом туре Лиги чемпионов на выезде проиграл «Динамо» Загреб – 0:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
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Источник Sport.ua
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