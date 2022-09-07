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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Удивлен выступлением Челси»
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 00:34 |
348
0

Томас ТУХЕЛЬ: «Удивлен выступлением Челси»

Наставник «Челси» - о поражении от «Динамо» Загреб

07 сентября 2022, 00:34 |
348
0
Томас ТУХЕЛЬ: «Удивлен выступлением Челси»
ФК Челси. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение 0:1 от «Динамо» Загреб в первом туре Лиги чемпионов:

– Вы выглядите очень расстроенным и, кажется, очень злым, не могли бы вы подвести итоги матча?
– Конечно, я злюсь на себя, я злюсь из-за нашего выступления. Мы были недостаточно точны, недостаточно агрессивны с мячом, недостаточно решительны, недостаточно хороши индивидуально, недостаточно хороши коллективно.

– Связано ли это с предсезонной подготовкой? Сколько футболистов находятся на пике формы?
– На данный момент не так уж много. Мне нужно найти решение и найти причину этого. Очевидно, что они не набрали кондиции в разной степени, и я не знаю, какова первопричина сегодняшнего выступления. Мы были недостаточно решительны, нам не хватало голода, мы действовали недостаточно интенсивно для того, чтобы делать то, что нужно, на самом высоком уровне.

– «Динамо» вас удивило?
– Нет. Мы увидели то, что ожидали, и получили то, что получили. Мы хорошо провели первые 15-20 минут, но затем нам не хватало решимости, точности и, возможно, даже кровожадности.

Очевидно, что анализировать это – моя работа, так что я продолжу анализировать. Нам нужно играть намного лучше. Еще ничего не закончилось, мы не довольны нашими результатами, мы не довольны тем, как мы играем в целом, но я думал, что мы на правильном пути. Я немного удивлен сегодняшним выступлением.

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Томас Тухель Челси Динамо Загреб Динамо Загреб - Челси Лига чемпионов
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Источник Football London
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