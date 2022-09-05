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Динамо Загреб
06.09.2022 19:45 - : -
Челси
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Лига чемпионов
05 сентября 2022, 19:42 |
121
0

Динамо Загреб - Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Хорватам стоит воспользоваться преимуществом родных стенах. Смогут ли?

05 сентября 2022, 19:42 |
121
0
Динамо Загреб - Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Динамо Загреб

Во вторник, 6 сентября, в Загребе на поле стадиона «Максимир», вместимостью 35 123 зрителя, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» примет «Челси». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Загребские динамовцы в статусе действующих чемпионов Хорватии начали новый национальный сезон серией без провалов – на сегодня они имеют со старта сезона череду из 8 матчей без поражений (7 побед, 1 ничья). Оступилась команда лишь раз, когда 5 августа сыграла на выезде вничью 1:1 с «Вараждином». Как следствие, на сегодня «Динамо», имея 22 очка, единолично лидирует в таблице национального чемпионата, опережая ближайшего преследователя – «Белупо» из Славена – на 8 пунктов.

В преддверии старта чемпионата страны «Динамо» стало обладателем Суперкубка Хорватии, обыграв по 11-метровым ударам «Хайдук» из Сплита – 0:0, пенальти 4-1. Вскоре после этого «клетчатые» стартовали в квалификации Лиги чемпионов. В первом круге они убрали со своего пути македонский клуб «Шкупи» (2:2 дома, 1:0 на выезде), затем одолели болгарский «Лудогорец» (2:1 в гостях, 4:2 дома), и, наконец, в плей-офф раунде справились с сопротивлением норвежского «Буде-Глимт» (0:1 на выезде, 4:1 доп. время в родных стенах).

Челси

Лондонские «пенсионеры», имея топ-статус, попали в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую – без квалификационной нервотрепки и прочих проблем. Предыдущую кампанию в английской Премьер-лиге они завершили на 3-м месте, пропустив вперед себя лишь «Ман Сити» (93 очка) и «Ливерпуль» (92 пункта). «Синие» в 38 матчах набрали 74 балла (21 победа, 11 ничьих, 6 поражений).

Новый сезон в чемпионате Англии подопечные Томаса Тухеля начали скромно. В настоящий момент после 6-ти туров они в турнирной таблице занимают 6-ю позицию, имея 10 очков. В стартовой игре АПЛ-2022/2023 «Челси» в гостях обыграл «Эвертон» со счетом 1:0, а затем дома поделил очки с «Тоттенхэмом» (2:2) и проиграл на выезде «Лидсу» (1:2).

Затем последовала домашняя победа 2:1 во встрече с «Лестером», поражение на выезде от «Саутгемптона» (1:2) и, наконец, выигрыш со счетом 2:1 в родных стенах у «Вест Хэма», который входит в трио аутсайдеров пелотона.

Ориентировочные составы

Динамо Загреб: Ливакович – Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Шпикич, Батурина, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.

Челси: Менди – Фофана, Тьяго Силва, Кулибали, Джеймс, Маунт, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Чилуэлл, Хаверц, Стерлинг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

6 сентября, вторник

«Динамо» Загреб - «Челси»
Загреб. «Максимир». 19:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:2
Parimatch
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Источник Sport.ua
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