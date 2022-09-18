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  4. Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ
Англия
18 сентября 2022, 19:43 |
905
1

Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ

Уле Гуннар Сульшер является одним из кандидатов на вакантную должность

18 сентября 2022, 19:43 |
905
1
Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Руководство «Брайтона» продолжает подыскивать нового главного тренера для команды после того, как в «Челси» ушел Грэм Поттер.

Одним из наставников, кандидатура которого активно рассматривается боссами «чаек», называется 49-летний норвежец Уле Гуннар Сульшер, который имеет опыт работы в АПЛ с «Кардиффом» и «Манчестер Юнайтед».

В «Брайтоне» хотят назначить нового главного тренера к 1 октября.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» ведет переговоры с экс-наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

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Уле Гуннар Сульшер Брайтон Роберто Де Дзерби назначение тренера
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Источник 90min
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romario1501
На мою думку кращий варіант ніж ДєдЗєбри .
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