Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ

Руководство «Брайтона» продолжает подыскивать нового главного тренера для команды после того, как в «Челси» ушел Грэм Поттер.

Одним из наставников, кандидатура которого активно рассматривается боссами «чаек», называется 49-летний норвежец Уле Гуннар Сульшер, который имеет опыт работы в АПЛ с «Кардиффом» и «Манчестер Юнайтед».

В «Брайтоне» хотят назначить нового главного тренера к 1 октября.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» ведет переговоры с экс-наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби.