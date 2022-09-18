Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ
Уле Гуннар Сульшер является одним из кандидатов на вакантную должность
Руководство «Брайтона» продолжает подыскивать нового главного тренера для команды после того, как в «Челси» ушел Грэм Поттер.
Одним из наставников, кандидатура которого активно рассматривается боссами «чаек», называется 49-летний норвежец Уле Гуннар Сульшер, который имеет опыт работы в АПЛ с «Кардиффом» и «Манчестер Юнайтед».
В «Брайтоне» хотят назначить нового главного тренера к 1 октября.
Ранее сообщалось, что «Брайтон» ведет переговоры с экс-наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возвращаться в Украину бразилец определенно не настроен
Уступая в счете, сине-желтые рискнули и были разгромлены на ЧМ по socca