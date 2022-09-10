Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера может возглавить команду из АПЛ
Англия
10 сентября 2022, 21:20 |
1909
0

Экс-тренер Шахтера может возглавить команду из АПЛ

«Брайтон» оценивает возможность назначения Роберто Де Дзерби коучем первой команды клуба

10 сентября 2022, 21:20 |
1909
0
Экс-тренер Шахтера может возглавить команду из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который после отъезда из Украины остается без работы, в ближайшее время может возглавить команду из английской Премьер-лиги.

Интерес к итальянцу проявляет «Брайтон», который потерял Грэма Поттера, подавшегося работать в «Челси».

Помимо Де Дзерби «чайки» также оценивают возможность назначения норвежского специалиста Кьетиля Кнутсена, ныне работающего с «Буде-Глимтом».

В «Брайтоне» хотят, чтобы новый наставник соответствовал ключевой концепции клуба, оказывая помощь в развитии молодых футболистов.

Ожидается, что окончательное решение по кандидатуре нового главного тренера руководство «Брайтона» примет на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби отказался возглавить «Болонью» после увольнения Синиши Михайловича с поста главного тренера этой команды, так как посчитал увольнение серба, с которым поддерживает дружеские отношения, неэтичным поступком со стороны боссов клуба.

По теме:
Старые и новые. УАФ назвал тренеров юношеских сборных Украины
Новый тренер Челси Поттер мог возглавить Манчестер Юнайтед
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Роберто Де Дзерби Брайтон Кьетиль Кнутсен назначение тренера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 10 сентября 2022, 11:00 18
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»
Футбол | 10 сентября 2022, 21:59 0
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Матч с Черноморцем мы ломали за счет характера»

Главный тренер «Шахтера» – о тяжелой победе над одесситами

Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Футбол | 10.09.2022, 19:01
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.09.2022, 19:28
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Возможный соперник Украины. Словения вышла в четвертьфинал Евробаскета
Баскетбол | 10.09.2022, 17:41
Возможный соперник Украины. Словения вышла в четвертьфинал Евробаскета
Возможный соперник Украины. Словения вышла в четвертьфинал Евробаскета
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.09.2022, 01:50 2
MMA
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.09.2022, 12:00 1
Футбол
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
08.09.2022, 20:15 2
Другие виды
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
ВИДЕО. Бущан показал средний палец болельщикам Фенербахче
09.09.2022, 15:15 9
Футбол
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 27
Футбол
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
КЛИМАС – о том, что Фьюри вызвал Джошуа: «Хороший способ бегать от Усика»
09.09.2022, 09:52 6
Бокс
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности