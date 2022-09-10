Экс-тренер Шахтера может возглавить команду из АПЛ

Бывший главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который после отъезда из Украины остается без работы, в ближайшее время может возглавить команду из английской Премьер-лиги.

Интерес к итальянцу проявляет «Брайтон», который потерял Грэма Поттера, подавшегося работать в «Челси».

Помимо Де Дзерби «чайки» также оценивают возможность назначения норвежского специалиста Кьетиля Кнутсена, ныне работающего с «Буде-Глимтом».

В «Брайтоне» хотят, чтобы новый наставник соответствовал ключевой концепции клуба, оказывая помощь в развитии молодых футболистов.

Ожидается, что окончательное решение по кандидатуре нового главного тренера руководство «Брайтона» примет на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Роберто Де Дзерби отказался возглавить «Болонью» после увольнения Синиши Михайловича с поста главного тренера этой команды, так как посчитал увольнение серба, с которым поддерживает дружеские отношения, неэтичным поступком со стороны боссов клуба.