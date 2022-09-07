Де Дзерби удивил Болонью. Почему экс-коуч Шахтера не возглавит красно-синих

Бывший наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который предпочел покинуть донецкий клуб после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, в ближайшее время не возглавит «Болонью».

Сообщалось, что «красно-синие» заинтересованы в услугах Де Дзерби и видели того преемником для Синиши Михайловича.

Представители «Болоньи» вели переговоры с Де Дзерби, но тот дал понять, что будет готов возглавить команду только в том случае, если Михайлович добровольно подаст в отставку.

Так как сербского специалиста уволили, Де Дзерби в категоричной форме отказался от возможности сотрудничества с «Болоньей», ведь его единственное условие к боссам «красно-синих» не было соблюдено.

Отмечается, что после провала переговоров с Де Дзерби «Болонья» обратила свой взор в сторону кандидатур Тьяго Мотты и Клаудио Раньери.