Заменит известного серба? Экс-тренера Шахтера сватают в Болонью

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович в ближайшее время может быть отправлен в отставку со своей должности.

«Красно-синие» неудачно стартовали в новом сезоне Серии А, добыв лишь 3 очка в 5 матчах (3 ничьих при 2 поражениях), из-за чего руководство клуба оценивает возможность смены главного тренера прямо сейчас.

Приоритетным вариантом на случай увольнения 53-летнего Михайловича называется экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который после начала войны покинул Украину и ныне остается без работы.

Судьбу Михайловича в «Болонье», как ожидалось, должен был решить матч против «Специи», в котором накануне «красно-синие» также не смогли победить (2:2).

Теперь в Италии ожидают решения руководства «Болоньи», которое может последовать уже в ближайшие пару дней.