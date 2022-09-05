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  4. Заменит известного серба? Экс-тренера Шахтера сватают в Болонью
Италия
05 сентября 2022, 10:15 |
498
0

Заменит известного серба? Экс-тренера Шахтера сватают в Болонью

Синиша Михайлович в ближайшее время может быть отправлен в отставку

05 сентября 2022, 10:15 |
498
0
Заменит известного серба? Экс-тренера Шахтера сватают в Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби (слева) и Синиша Михайлович

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович в ближайшее время может быть отправлен в отставку со своей должности.

«Красно-синие» неудачно стартовали в новом сезоне Серии А, добыв лишь 3 очка в 5 матчах (3 ничьих при 2 поражениях), из-за чего руководство клуба оценивает возможность смены главного тренера прямо сейчас.

Приоритетным вариантом на случай увольнения 53-летнего Михайловича называется экс-коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который после начала войны покинул Украину и ныне остается без работы.

Судьбу Михайловича в «Болонье», как ожидалось, должен был решить матч против «Специи», в котором накануне «красно-синие» также не смогли победить (2:2).

Теперь в Италии ожидают решения руководства «Болоньи», которое может последовать уже в ближайшие пару дней.

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Роберто Де Дзерби Синиша Михайлович Болонья назначение тренера Серия A
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Источник ITA Sport Press
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