Болонья уволила Михайловича, его может заменить Раньери
«Болонья» осталась без главного тренера
«Болонья» официально сообщила об отставке главного тренера команды Синиши Михайловича.
53-летний серб возглавлял «Болонью» с 2019 года. За это время он успел вылечиться от рака, однако по ходу прошлого сезона у него случился рецидив.
В стартовых пяти турах Серии А нынешнего сезона «Болонья» трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Сейчас команда идет 16-й в турнирной таблице.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, главным претендентом на замену Михайловичу является Клаудио Раньери.
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