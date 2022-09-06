Болонья уволила Михайловича, его может заменить Раньери

«Болонья» официально сообщила об отставке главного тренера команды Синиши Михайловича.

53-летний серб возглавлял «Болонью» с 2019 года. За это время он успел вылечиться от рака, однако по ходу прошлого сезона у него случился рецидив.

В стартовых пяти турах Серии А нынешнего сезона «Болонья» трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Сейчас команда идет 16-й в турнирной таблице.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, главным претендентом на замену Михайловичу является Клаудио Раньери.