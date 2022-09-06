Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья уволила Михайловича, его может заменить Раньери
Италия
06 сентября 2022, 20:46 |
124
0

Болонья уволила Михайловича, его может заменить Раньери

«Болонья» осталась без главного тренера

06 сентября 2022, 20:46 |
124
0
Болонья уволила Михайловича, его может заменить Раньери
ФК Болонья. Синиша Михайлович

«Болонья» официально сообщила об отставке главного тренера команды Синиши Михайловича.

53-летний серб возглавлял «Болонью» с 2019 года. За это время он успел вылечиться от рака, однако по ходу прошлого сезона у него случился рецидив.

В стартовых пяти турах Серии А нынешнего сезона «Болонья» трижды сыграла вничью и дважды проиграла. Сейчас команда идет 16-й в турнирной таблице.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, главным претендентом на замену Михайловичу является Клаудио Раньери.

По теме:
Источник: экс-игрок сборной Украины возглавил команду Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ попрощался с Бакаловым
Заменит известного серба? Экс-тренера Шахтера сватают в Болонью
Болонья Синиша Михайлович отставка Клаудио Раньери
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Болонья
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 06 сентября 2022, 09:40 13
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера
Футбол | 06 сентября 2022, 16:33 3
ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Зоря подписала воспитанника Шахтера

Трудовое соглашение с Богданом Бутко рассчитано на один год

Первая лига. Очередные победы Полесья и Карпат, дебют Нагорняка
Футбол | 06.09.2022, 17:12
Первая лига. Очередные победы Полесья и Карпат, дебют Нагорняка
Первая лига. Очередные победы Полесья и Карпат, дебют Нагорняка
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Футбол | 05.09.2022, 21:33
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Лучше всех. Аталанта и Малиновский стали лидерами Серии А
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Футбол | 06.09.2022, 09:39
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
Зинченко получил наихудшую оценку в Арсенале за матч против Ман Юнайтед
04.09.2022, 22:25 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
Леннокс ЛЬЮИС: «Уайлдер однозначно победит Джошуа»
04.09.2022, 16:50 3
Бокс
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
Энди Руис – Луис Ортис. Пухляш бьет мощно! Видео боя и нокдауна
05.09.2022, 08:45 1
Бокс
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сменил гражданство
05.09.2022, 19:25 5
Футбол
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Стало известно, когда и с кем Украина сыграет в 1/4 финала ЧМ по волейболу
05.09.2022, 22:30 2
Волейбол
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
ВИДЕО. Сколько он стоит млн? Как Зинченко усадил на пятую точку Антони
04.09.2022, 22:50 5
Футбол
Скандал. Литва подала протест на исход матча Евробаскета против Германии
Скандал. Литва подала протест на исход матча Евробаскета против Германии
04.09.2022, 21:35
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности