ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби официально возглавил «Брайтон», команду Английской Премьер-лиги.

Переговоры между 43-летним итальянским специалистом и руководством клуба длились около недели и звершились успешно. Между клубом и кочем был подписан контракт сроком на 4 года.

Как только будет оформлено необходимое разрешение на работу, Роберто станет первым итальянским главным тренером «чаек».

Роберто Де Дзерби после отъезда из Украины оставался без работы, хотя пресса сватала его в различные европейские клубы. Предыдущий наставник «Брайтона» Грэм Поттер ушел работать в «Челси».

Владелец «Брайтона» Тони Блум сказал: «Я очень рад, что Роберто согласился стать нашим новым главным тренером. Команды Роберто играют в захватывающий и смелый футбол, и я уверен, что его стиль и тактический подход превосходно подойдут нашему нынешнему составу».

Технический директор Дэвид Вейр сказал: «Роберто продемонстрировал несомненные способности в своей работе в Италии и Украине, и то, чего он добился в Сассуоло, безусловно, выделяется. За короткое время в «Шахтере» он добился дальнейших успехов, приведя клуб к победе в кубках и возглавив украинскую лигу, прежде чем война внезапно прервала его пребывание там.

Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности представить его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы представить свою тренерскую философию и помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона».

Главный исполнительный директор Пол Барбер добавил: «Мы рассмотрели ряд отличных кандидатов, но Роберто был нашим выбором номер один с самого начала и единственным человеком, с которым мы разговаривали. Не секрет, что наш глава постоянно следит за потенциальными тренерами, как здесь, в наших национальных лигах, так и по всей Европе и по всему миру, в рамках нашей работы по планированию преемственности.

Мы считаем, что Роберто идеально подходит для «Брайтона» в культурном и техническом отношении и является подходящим специалистом для продолжения прогресса клуба и работы с этой выдающейся группой игроков».

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ