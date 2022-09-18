Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон
Англия
18 сентября 2022, 22:15 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:27
2160
6

ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон

Предыдущий наставник «Брайтона» Грэм Поттер ушел работать в «Челси»

18 сентября 2022, 22:15 | Обновлено 18 сентября 2022, 23:27
2160
6
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон
ФК Брайтон. Роберто Де Дзерби

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби официально возглавил «Брайтон», команду Английской Премьер-лиги.

Переговоры между 43-летним итальянским специалистом и руководством клуба длились около недели и звершились успешно. Между клубом и кочем был подписан контракт сроком на 4 года.

Как только будет оформлено необходимое разрешение на работу, Роберто станет первым итальянским главным тренером «чаек».

Роберто Де Дзерби после отъезда из Украины оставался без работы, хотя пресса сватала его в различные европейские клубы. Предыдущий наставник «Брайтона» Грэм Поттер ушел работать в «Челси».

Владелец «Брайтона» Тони Блум сказал: «Я очень рад, что Роберто согласился стать нашим новым главным тренером. Команды Роберто играют в захватывающий и смелый футбол, и я уверен, что его стиль и тактический подход превосходно подойдут нашему нынешнему составу».

Технический директор Дэвид Вейр сказал: «Роберто продемонстрировал несомненные способности в своей работе в Италии и Украине, и то, чего он добился в Сассуоло, безусловно, выделяется. За короткое время в «Шахтере» он добился дальнейших успехов, приведя клуб к победе в кубках и возглавив украинскую лигу, прежде чем война внезапно прервала его пребывание там.

Мы рады приветствовать Роберто и с нетерпением ждем возможности представить его нашей команде, а также оказать ему всю необходимую поддержку, чтобы представить свою тренерскую философию и помочь игрокам продолжить их блестящее начало сезона».

Главный исполнительный директор Пол Барбер добавил: «Мы рассмотрели ряд отличных кандидатов, но Роберто был нашим выбором номер один с самого начала и единственным человеком, с которым мы разговаривали. Не секрет, что наш глава постоянно следит за потенциальными тренерами, как здесь, в наших национальных лигах, так и по всей Европе и по всему миру, в рамках нашей работы по планированию преемственности.

Мы считаем, что Роберто идеально подходит для «Брайтона» в культурном и техническом отношении и является подходящим специалистом для продолжения прогресса клуба и работы с этой выдающейся группой игроков».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич возглавил кипрский клуб Кармиотисса
Де Дзерби не будет? Брайтон может возглавить бывший коуч МЮ
Де Дзерби и Брайтон ведут переговоры. Тренера считают идеальным вариантом
назначение тренера Брайтон Роберто Де Дзерби
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Брайтон
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
Бокс | 18 сентября 2022, 07:55 0
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя

Смотрите видеофргаменты чемпионского поединка в Лас-Вегасе

Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Бокс | 18 сентября 2022, 13:21 1
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой

Канело получил более чем в два раза больше оппонента

ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
Футбол | 18.09.2022, 16:43
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Футбол | 18.09.2022, 20:15
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Футбол | 18.09.2022, 19:04
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Співчуваю "Брайтону"
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
NachoBarbero
Ось і побачимо, чого він вартий на справді.
Ответить
+3
andre_lui
Грем Поттер ушел Гарри пришел
Ответить
0
veter
Станут побратимами Шахтёра.)
Только команда называется "Альбион", а представляет она  муниципалитет Брайтон энд Хов
Если называть Брайтоном, то Хов может обидеться. Как Герцеговина в Боснии .
Ответить
0
pytlak1990
Хороший тренер! Бажаю закріпитися у Брайтоні!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
18.09.2022, 14:00 10
Футбол
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
16.09.2022, 17:10 23
Футбол
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
17.09.2022, 20:11 1
Бокс
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
ФОТО. Сборная Украины собралась в Варшаве и провела первую тренировку
17.09.2022, 01:20 19
Футбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
18.09.2022, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности