Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби вскоре может возглавить команду Английской Премьер-лиги.

Переговоры с итальянцем продолжает «Брайтон». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, они продвигаются успешно, и клуб вскоре примет окончательное решение.

Роберто Де Дзерби после отъезда из Украины остается без работы, хотя пресса сватала его в различные европейские клубы.

В ближайшие дни ожидается окончательное решение от руководства «Брайтона» по кандидатуре нового главного тренера.

Предыдущий наставник Брайтона Грэм Поттер ушел работать в «Челси».