Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби вскоре может возглавить команду Английской Премьер-лиги.

Переговоры с итальянцем продолжает «Брайтон». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, они продвигаются успешно, и клуб вскоре примет окончательное решение.

Роберто Де Дзерби после отъезда из Украины остается без работы, хотя пресса сватала его в различные европейские клубы.

В ближайшие дни ожидается окончательное решение от руководства «Брайтона» по кандидатуре нового главного тренера.

Предыдущий наставник Брайтона Грэм Поттер ушел работать в «Челси».

Roberto De Zerbi remains one of the candidates for Brighton. Talks are ongoing and negotiations are finally progressing well, waiting for the club to make final decision soon. 🚨🔵 #BHAFC



De Zerbi, tempted by Premier League experience. @SkySport @DiMarzio pic.twitter.com/RDszg1beBK