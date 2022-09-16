Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ
Бывший коуч «Шахтера» может возглавить английский «Брайтон»
Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби вскоре может возглавить команду Английской Премьер-лиги.
Переговоры с итальянцем продолжает «Брайтон». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, они продвигаются успешно, и клуб вскоре примет окончательное решение.
Роберто Де Дзерби после отъезда из Украины остается без работы, хотя пресса сватала его в различные европейские клубы.
В ближайшие дни ожидается окончательное решение от руководства «Брайтона» по кандидатуре нового главного тренера.
Предыдущий наставник Брайтона Грэм Поттер ушел работать в «Челси».
Roberto De Zerbi remains one of the candidates for Brighton. Talks are ongoing and negotiations are finally progressing well, waiting for the club to make final decision soon. 🚨🔵 #BHAFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2022
De Zerbi, tempted by Premier League experience. @SkySport @DiMarzio pic.twitter.com/RDszg1beBK
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