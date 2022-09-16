Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ
Англия
16 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 16 сентября 2022, 22:55
546
2

Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ

Бывший коуч «Шахтера» может возглавить английский «Брайтон»

16 сентября 2022, 22:43 | Обновлено 16 сентября 2022, 22:55
546
2
Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби вскоре может возглавить команду Английской Премьер-лиги.

Переговоры с итальянцем продолжает «Брайтон». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, они продвигаются успешно, и клуб вскоре примет окончательное решение.

Роберто Де Дзерби после отъезда из Украины остается без работы, хотя пресса сватала его в различные европейские клубы.

В ближайшие дни ожидается окончательное решение от руководства «Брайтона» по кандидатуре нового главного тренера.

Предыдущий наставник Брайтона Грэм Поттер ушел работать в «Челси».

По теме:
Хамес Родригес вернется в европейский футбол
В Британии траур. Перенесены три матча 8-го тура АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии
назначение тренера Брайтон Роберто Де Дзерби Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
Футбол | 16 сентября 2022, 15:40 3
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба

Гусев извинился, ситуация наладилась

ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций
Футбол | 16 сентября 2022, 18:08 0
ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций
ВИДЕО. Артем Довбик - лучший игрок тура Лиги конференций

У игрока дубль и ассист

Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Футбол | 16.09.2022, 22:14
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Футбол | 16.09.2022, 02:10
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Футбол | 15.09.2022, 23:59
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Когда был в Шахтере, то его расхваливали каждый день. Говорили, что за ним чуть ли не полмира (как за тренером) гонялось, но Шахтёру всё-таки удалось переманить его на свою сторону.
А по факту? Даже вариант с Брайтоном, и тот пока под вопросом)))
Ответить
+1
Serhii P.
Кому це поліно потрібне? Ще й з його високими зарплатними вимогами.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
15.09.2022, 20:54
Другие виды
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности