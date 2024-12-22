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Англия
22 декабря 2024, 17:32 | Обновлено 22 декабря 2024, 17:38
1137
0

ВИДЕО. Разгром. Борнмут забил 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ

Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо забили по голу

22 декабря 2024, 17:32 | Обновлено 22 декабря 2024, 17:38
1137
0
ВИДЕО. Разгром. Борнмут забил 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Матч проходит на Олд Траффорд в Манчестере.

На 61-й минуте полузащитник гостей Джастин Клюйверт отличился голом с пенальти и счет на табло стал 0:2, а спустя всего 2 минуты Антуан Семеньо своим ударом довел счет до разгромного.

❗️ ВИДЕО. Разгром. Борнмут забивает 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ

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Борнмут Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Джастин Клюйверт Антуан Семеньо видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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