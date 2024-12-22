Англия22 декабря 2024, 17:32 | Обновлено 22 декабря 2024, 17:38
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ВИДЕО. Разгром. Борнмут забил 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ
Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо забили по голу
22 декабря 2024, 17:32 | Обновлено 22 декабря 2024, 17:38
1137
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В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».
Матч проходит на Олд Траффорд в Манчестере.
На 61-й минуте полузащитник гостей Джастин Клюйверт отличился голом с пенальти и счет на табло стал 0:2, а спустя всего 2 минуты Антуан Семеньо своим ударом довел счет до разгромного.
❗️ ВИДЕО. Разгром. Борнмут забивает 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ
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