ВИДЕО. Разгром. Борнмут забил 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ

В воскресенье, 22 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом».

Матч проходит на Олд Траффорд в Манчестере.

На 61-й минуте полузащитник гостей Джастин Клюйверт отличился голом с пенальти и счет на табло стал 0:2, а спустя всего 2 минуты Антуан Семеньо своим ударом довел счет до разгромного.

❗️ ВИДЕО. Разгром. Борнмут забивает 2 гола за 2 минуты в ворота МЮ