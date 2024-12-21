ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Довбика возглавил команду АПЛ

Клуб АПЛ Саутгемптон объявил о назначении тренером Ивана Юрича, который в нынешнем сезоне успел поработать с Ромой, однако недавно был уволен.

Контракт рассчитан на полтора года.

Саутгемптон находится на последнем месте чемпионата Англии с 5 очками. В клубе отметили, что перед новым наставником поставлена задача сохранить место в элитном дивизионе.