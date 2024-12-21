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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Довбика возглавил команду АПЛ
Англия
21 декабря 2024, 20:05 |
705
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Довбика возглавил команду АПЛ

Юрич получил контракт в Англии

21 декабря 2024, 20:05 |
705
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Довбика возглавил команду АПЛ
ФК Саутгемптон

Клуб АПЛ Саутгемптон объявил о назначении тренером Ивана Юрича, который в нынешнем сезоне успел поработать с Ромой, однако недавно был уволен.

Контракт рассчитан на полтора года.

Саутгемптон находится на последнем месте чемпионата Англии с 5 очками. В клубе отметили, что перед новым наставником поставлена задача сохранить место в элитном дивизионе.

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Саутгемптон Иван Юрич чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: ФК Саутгемптон
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