Англия21 декабря 2024, 20:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Довбика возглавил команду АПЛ
Юрич получил контракт в Англии
21 декабря 2024, 20:05 |
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Клуб АПЛ Саутгемптон объявил о назначении тренером Ивана Юрича, который в нынешнем сезоне успел поработать с Ромой, однако недавно был уволен.
Контракт рассчитан на полтора года.
Саутгемптон находится на последнем месте чемпионата Англии с 5 очками. В клубе отметили, что перед новым наставником поставлена задача сохранить место в элитном дивизионе.
Welcome to Southampton, Ivan Jurić 😇— Southampton FC (@SouthamptonFC) December 21, 2024
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