Матч дня. Стали известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
Матч 17-го тура АПЛ начнется в 18:30 по киевскому времени
В воскресенье, 22 декабря, в центральном матче 17-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Матч пройдет на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Ангелос Постекоглу и Арне Слот определились со стартовыми составами.
Перед началом матча хозяева занимают 11-е место чемпионата с 23 очками после 16 туров, а гости лидируют в чемпионате с 36 очками после 15 сыгранных туров.
Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»:
Your Spurs XI to face Liverpool! ✊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2024
🔢 @krakenfx pic.twitter.com/2J1ulJu9kS
The Reds to take on Spurs 👊🔴 #TOTLIV— Liverpool FC (@LFC) December 22, 2024
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