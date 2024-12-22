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Англия
22 декабря 2024, 17:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:16
233
0

Матч дня. Стали известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Матч 17-го тура АПЛ начнется в 18:30 по киевскому времени

22 декабря 2024, 17:16 | Обновлено 22 декабря 2024, 18:16
233
0
Матч дня. Стали известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 22 декабря, в центральном матче 17-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Матч пройдет на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ангелос Постекоглу и Арне Слот определились со стартовыми составами.

Перед началом матча хозяева занимают 11-е место чемпионата с 23 очками после 16 туров, а гости лидируют в чемпионате с 36 очками после 15 сыгранных туров.

Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»:

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Ливерпуль Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Ангелос Постекоглу Арне Слот Тоттенхэм - Ливерпуль
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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