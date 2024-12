Матч дня. Стали известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

В воскресенье, 22 декабря, в центральном матче 17-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Матч пройдет на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ангелос Постекоглу и Арне Слот определились со стартовыми составами.

Перед началом матча хозяева занимают 11-е место чемпионата с 23 очками после 16 туров, а гости лидируют в чемпионате с 36 очками после 15 сыгранных туров.

Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»:

Your Spurs XI to face Liverpool! ✊ 🔢 @krakenfx pic.twitter.com/2J1ulJu9kS

The Reds to take on Spurs 👊🔴 #TOTLIV