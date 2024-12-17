МАРЛОН: «Де Дзерби сразу отказался от эвакуации из Украины, остался с нами»

Центральный защитник «Лос-Анджелеса» Марлон Сантос вспомнил о работе с бывшим наставником «Шахтера» Роберто Де Дзерби, затронув, в частности, тему поведения итальянского коуча после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Мы уже какое-то время не общались, но вместе мы пережили прекрасные моменты в Италии и трудные недели в «Шахтере». Роберто и его команда ассистентов останутся навсегда в моем сердце. Они не просто хорошие тренеры, но и особенные люди. Я бы не пожелал оказаться в такой сложной ситуации ни одному человеку в мире: осознавать, что ты рискуешь своей жизнью, очень тяжело. У них было невероятно лояльное отношение к игрокам: они отказались от первого приглашения итальянского посольства [эвакуироваться] и решили остаться с нами – футболистами, которые все еще были там [в Украине]. Все игроки «Шахтера» всегда будут их уважать», – сказал Марлон.

Отметим, что контракт Марлона с американским клубом истекает 31 декабря. У клуба есть опция на его продление еще на один год, однако пока он ею не воспользовался.