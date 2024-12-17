Источник: Григорчук станет новым тренером ЛНЗ

Бывший тренер «Черноморца» Роман Григорчук в ближайшее время возглавит черкасский ЛНЗ.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, Григорчук вернется в Украинскую Премьер-лигу после непродолжительного периода в «Нефтчи».

«Произошла смена в еще одном клубе Премьер-лиги. Роман Григорчук вернулся в украинский футбол, он возглавил ЛНЗ. Думаю, это очень интересный и логичный выбор руководства клуба», – рассказал Вацко.

В азербайджанском клубе специалист проработал менее четырех месяцев.

Напомним, что бывший тренер ЛНЗ Андрес Карраско покинул официально клуб 12 декабря 2024 года.