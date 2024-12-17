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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 17 декабря 2024, 18:08
970
5

Источник: Григорчук станет новым тренером ЛНЗ

Журналист Виктор Вацко проинформировал об изменениях в клубе

17 декабря 2024, 17:59 | Обновлено 17 декабря 2024, 18:08
970
5
Источник: Григорчук станет новым тренером ЛНЗ
ФК Черноморец. Роман Григрчук

Бывший тренер «Черноморца» Роман Григорчук в ближайшее время возглавит черкасский ЛНЗ.

Как сообщил журналист Виктор Вацко, Григорчук вернется в Украинскую Премьер-лигу после непродолжительного периода в «Нефтчи».

«Произошла смена в еще одном клубе Премьер-лиги. Роман Григорчук вернулся в украинский футбол, он возглавил ЛНЗ. Думаю, это очень интересный и логичный выбор руководства клуба», – рассказал Вацко.

В азербайджанском клубе специалист проработал менее четырех месяцев.

Напомним, что бывший тренер ЛНЗ Андрес Карраско покинул официально клуб 12 декабря 2024 года.

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Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Андрес Карраско
Андрій Вітренко Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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zzg77
Все, кінець ЛНЗ!!! Цей "супертренер" з успіхом виведе їх у першу лігу. 
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+2
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CheMP
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+1
Олександр
Він віддавав очки шахтарю в попередньому році 
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0
contr
Лохи ☝️
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0
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