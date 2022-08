ВИДЕО. Как Зинченко реагировал на матч Арсенала с трибуны

«Арсенал» в матче 4-го тура АПЛ обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1. Это был первый матч лондонской команды в сезоне без украинца Александра Зинченко, который получил небольшое повреждение.

Тем не менее, украинский легионер очень активно болел за своих партнеров по команде с трибуны, спорил с арбитрами, а также выбегал на поле отпраздновать победный гол. Девушка-стюад даже подумала, что он обычный болельщик, но ей вовремя подали знак не трогать футболиста.

I’m not even an @Arsenal fan, but had to share this. Although he picked up a late knock and couldn’t play, this is what you want from any new signing! Love this 👏 #Zinchenko #arsenal #gunners pic.twitter.com/aQ9ySMECmF