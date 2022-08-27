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Арсенал
27.08.2022 19:30 - : -
Фулхэм
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Англия
27 августа 2022, 08:22 | Обновлено 27 августа 2022, 08:52
96
0

Арсенал - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Канониры» остаются непобедимыми со старта сезона в АПЛ – 3 победы в трех матчах

27 августа 2022, 08:22 | Обновлено 27 августа 2022, 08:52
96
0
Арсенал - Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
АПЛ / автор неизвестен

В субботу, 27 августа, в Лондоне на поле арены «Эмирейтс Стэдиум», вместимостью 60 260 зрителей, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Фулхэм». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда Микеля Артеты смогла добиться на старте нового сезона в чемпионате Англии 100%-ного результата – она победила в трех матчах из трех. Таким образом, имея в активе 9 очков из девяти возможных, «канониры» являются единоличными лидерами таблицы АПЛ.

Открыл сезон «Арсенал» победой в лондонском дерби над «Кристал Пэлас» - 2:0. Затем на своем поле лондонцы обыграли «Лестер» - 4:2. А в предыдущий уик-энд подопечные Артеты добились крупной победы 3:0 на поле «Борнмута».

Нынче в лазарете «канониров» находится один лишь Нелсон – он точно с «Фулхэмом» не сыграет.

Фулхэм

«Дачники» в этом сезоне вернулись в АПЛ после исправительного года в Чемпионшипе. Возвращение пока получается у команды успешным – она идет в таблице на 7-м месте, набрав 5 очков из девяти. При этом, «Фулхэм» еще ни разу не проиграл.

В 1-м туре команда Марку да Силвы сыграла дома вничью 2:2 с «Ливерпулем». Затем она добилась ничьей 0:0 на поле «Вулверхэмптона». А в 3-м туре «дачники» на родной арене обыграли «Брентфорд» - 3:2.

В предстоящем матче партнерам не помогут травмированные Уилсон и Соломон, игравший, напомним, ранее за донецкий «Шахтер». Под вопросом находится выход на поле Кебано.

Ориентировочные составы

Арсенал: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

Фулхэм: Лено – Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон, Г. Рид, Палинья, Стэнсфилд, Андреас Перейра, Б. Кордова-Рид, Митрович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева докажут свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.35 по линии Parimatch.

27 августа, суббота

«Арсенал» - «Фулхэм»
Лондон. «Эмирейтс Стэдиум». 19:30
ТВ-трансляция - Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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