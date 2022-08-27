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Чемпионат Англии
Арсенал
13 0 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 августа 2022, 19:30 |
1168
0

Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 19:30 поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги

27 августа 2022, 19:30 |
1168
0
Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Setanta Sports. Александр Зинченко

27 августа в 19:30 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Фулхэм».

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Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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