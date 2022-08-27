Англия27 августа 2022, 19:30 |
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Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 19:30 поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги
27 августа 2022, 19:30 |
1168
0
27 августа в 19:30 в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Фулхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Арсенал – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
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