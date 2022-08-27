Арсенал без Зинченко добыл победу и лидирует в АПЛ

«Арсенал» в матче 4-го тура АПЛ обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1. Это первый матч лондонской команды в сезоне без украинца Александра Зинченко, который получил небольшое повреждение.

Команда Микеля Артеты выиграла все четыре матча со старта чемпионата и лидирует в АПЛ.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Арсенал - Фулхэм 2:1

Голы: Эдегор, 64, Габриэл, 86 - Митрович, 56

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни (Нкетиа, 61), Эльнени, Джака, Сака, Эдегор (Холдинг, 90), Мартинелли, Жезус (Томиясу, 89)

Фулхэм: Лено, Тете (Мбабу, 79), Тосин, Рим, Робинсон, Рид, Паулинья (Чалоба, 90), Кебано (Карни, 69), Перейра (Диоп, 79), Рейд, Митрович