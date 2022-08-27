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Чемпионат Англии
Арсенал
27.08.2022, FT 2 : 1
Фулхэм
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Англия
27 августа 2022, 21:26 | Обновлено 27 августа 2022, 21:27
2012
3

Арсенал без Зинченко добыл победу и лидирует в АПЛ

Команда выиграла в лондонском дерби

27 августа 2022, 21:26 | Обновлено 27 августа 2022, 21:27
2012
3
Арсенал без Зинченко добыл победу и лидирует в АПЛ
Skysports.com

«Арсенал» в матче 4-го тура АПЛ обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1. Это первый матч лондонской команды в сезоне без украинца Александра Зинченко, который получил небольшое повреждение.

Команда Микеля Артеты выиграла все четыре матча со старта чемпионата и лидирует в АПЛ.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Арсенал - Фулхэм 2:1
Голы: Эдегор, 64, Габриэл, 86 - Митрович, 56

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни (Нкетиа, 61), Эльнени, Джака, Сака, Эдегор (Холдинг, 90), Мартинелли, Жезус (Томиясу, 89)

Фулхэм: Лено, Тете (Мбабу, 79), Тосин, Рим, Робинсон, Рид, Паулинья (Чалоба, 90), Кебано (Карни, 69), Перейра (Диоп, 79), Рейд, Митрович

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
Очень натужно, но победа
Арсенал первый пока.
Но сложно им будет с такой защитой
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