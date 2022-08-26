Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась

Спортивный юрист и арбитр Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Маркиян Ключковский рассказал, что договоры неофициальных трансляторов УПЛ с клубами, которые отказываются показывать матчи на Setanta, утратили юридическую силу.

– Сегодня в УПЛ имеем ситуацию, когда неофициальный транслятор заявляет, что получил телеправа именно напрямую от клубов, с которыми у него, оказывается, долгосрочные соглашения. Есть ли сегодня у таких договоров юридическая сила даже если они были заключены в период, когда клубы действительно могли самостоятельно реализовывать телеправа на свои домашние матчи?

– Если по закону любое лицо, в том числе футбольный клуб, не имеет права владеть и распоряжаться каким-либо активом, то к юридической силе договоров по этому активу, конечно, есть вопросы.

Грубая аналогия. Вы не можете заключать договоры с пассажирами о перевозке автомобилем, которым вы не владеете.

– То есть действие этих долгосрочных договоров, к которым апеллируют сегодня неофициальный транслятор и связанные с ним клубы, закончилось в тот день, когда телеправа перешли от клубов к организатору соревнований, да?

– Закончилась его юридическая сила. Ибо действие договора на бумаге можно заключить любое.

– И в юридическом порядке его можно успешно обжаловать?

– В принципе да.

– Как именно можно обжаловать? В какой последовательности?

– Есть два направления действий. С одной стороны, есть клубы, которые отказываются выполнять решения УПЛ о создании телепула. Есть правила для получения аттестата, согласно которым клубы должны были подтвердить, что они будут выполнять это решение. И есть дисциплинарные правила, которые предусматривают ответственность, если они этого не делают. Это штрафы и снятие очков. Решение об этом принимает КДК. Клубы это могут оспаривать в апелляционном комитете УАФ, затем в Спортивном арбитражном суде.

С другой стороны, есть отношения трансляторов. Они не попадают под юрисдикцию КДК и апелляционного комитета УАФ, а также Спортивного арбитражного суда. В таких случаях, когда кто-то незаконно пользуется правами интеллектуальной собственности другого, можно обратиться в суд. Имею в виду спор между правообладателем, получившим права от УПЛ, и транслятором, транслирующим матчи по каким-то другим основаниям. Этого разумно ждать. УПЛ и УАФ могут быть в этом процессе как третьи стороны или даже истцы, - сказал Ключковский.