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  4. Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 13:49 |
1008
3

Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась

Маркиян Ключковский – о скандале с трансляцией матчей УПЛ

26 августа 2022, 13:49 |
1008
3
Юрист: Сила договоров неофициальных трансляторов УПЛ с клубами закончилась
Football.ua. Маркиян Ключковский

Спортивный юрист и арбитр Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Маркиян Ключковский рассказал, что договоры неофициальных трансляторов УПЛ с клубами, которые отказываются показывать матчи на Setanta, утратили юридическую силу.

– Сегодня в УПЛ имеем ситуацию, когда неофициальный транслятор заявляет, что получил телеправа именно напрямую от клубов, с которыми у него, оказывается, долгосрочные соглашения. Есть ли сегодня у таких договоров юридическая сила даже если они были заключены в период, когда клубы действительно могли самостоятельно реализовывать телеправа на свои домашние матчи?
– Если по закону любое лицо, в том числе футбольный клуб, не имеет права владеть и распоряжаться каким-либо активом, то к юридической силе договоров по этому активу, конечно, есть вопросы.

Грубая аналогия. Вы не можете заключать договоры с пассажирами о перевозке автомобилем, которым вы не владеете.

– То есть действие этих долгосрочных договоров, к которым апеллируют сегодня неофициальный транслятор и связанные с ним клубы, закончилось в тот день, когда телеправа перешли от клубов к организатору соревнований, да?
– Закончилась его юридическая сила. Ибо действие договора на бумаге можно заключить любое.

– И в юридическом порядке его можно успешно обжаловать?
– В принципе да.

– Как именно можно обжаловать? В какой последовательности?
– Есть два направления действий. С одной стороны, есть клубы, которые отказываются выполнять решения УПЛ о создании телепула. Есть правила для получения аттестата, согласно которым клубы должны были подтвердить, что они будут выполнять это решение. И есть дисциплинарные правила, которые предусматривают ответственность, если они этого не делают. Это штрафы и снятие очков. Решение об этом принимает КДК. Клубы это могут оспаривать в апелляционном комитете УАФ, затем в Спортивном арбитражном суде.

С другой стороны, есть отношения трансляторов. Они не попадают под юрисдикцию КДК и апелляционного комитета УАФ, а также Спортивного арбитражного суда. В таких случаях, когда кто-то незаконно пользуется правами интеллектуальной собственности другого, можно обратиться в суд. Имею в виду спор между правообладателем, получившим права от УПЛ, и транслятором, транслирующим матчи по каким-то другим основаниям. Этого разумно ждать. УПЛ и УАФ могут быть в этом процессе как третьи стороны или даже истцы, - сказал Ключковский.

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Маркиян Ключковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига телепул
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Источник Трибуна
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Gargantua
это вполне очевидно.
Суркис по своей глупости доиграется до снятия очков, из-за этого проиграет чемпионат и просрет 40 млн евро за лигу чемпионов.
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+2
Весняна Сова
Права належать УПЛ , Але клуби не передавали своi  права в УПЛ.
Чи е регламент (?), строчка , де клуби зобов'язанi передавати права  упл? Якщо так , то клуби не мать права участi  в змаганнях (бо не виконують регламент, Але ймовiрно будут покаранi позбавленням оч) 
У свiтовому правоаспектi -бан на Ютубi (Зоря-Дн-1) визначаэ офiцiйнтм  власником прав - УПЛ (точнiше Сентанту , права яким передала в свою чергу УПЛ)
Або через iнстанцii згiдно укр правового поля  - потрiбно клубам вiдказникам доказувати нормативнi порушення  при створеннi регламентных норм. (Наголошувати на тому , що пункту передачi прав клубами на трансляцii в УПЛ - в регламентi нема, тому немаэ нiяких зобов'язань)
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0
Dreifus
Это не тот юрист, который в КАСе  просрал дело Металлиста?
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-3
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