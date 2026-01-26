Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер хочет поговорить с руководством Челси и повлиять на карьеру Мудрика
Англия
26 января 2026, 06:22 |
274
0

Тренер хочет поговорить с руководством Челси и повлиять на карьеру Мудрика

Росеньор – о Михаиле Мудрике

26 января 2026, 06:22 |
274
0
Тренер хочет поговорить с руководством Челси и повлиять на карьеру Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор планирует положительно повлиять на карьеру Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за допингового скандала.

«Момент будет удачным, когда я обсужу это с руководством и спортивными директорами, а Михаил будет готов к тому, чтобы я смог положительно повлиять на его карьеру», – сказал Лиам Росеньор.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

По теме:
18-летний Эстевао повторил уникальное достижение 1993 года в Челси
Виейра сомневается, что Арсенал удержит лидерство в АПЛ
Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Лиам Росеньор
Дмитрий Олийченко Источник: Evening Standard
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 5
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед
Футбол | 26 января 2026, 02:33 0
Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед
Кунья раскрыл, что сменил новый тренер в Манчестер Юнайтед

Форвард МЮ после триумфа в поединке против Арсенала поделился мнением об изменениях в клубе

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 25.01.2026, 21:22
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
25.01.2026, 21:02 6
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 34
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем