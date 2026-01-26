Тренер хочет поговорить с руководством Челси и повлиять на карьеру Мудрика
Росеньор – о Михаиле Мудрике
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор планирует положительно повлиять на карьеру Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за допингового скандала.
«Момент будет удачным, когда я обсужу это с руководством и спортивными директорами, а Михаил будет готов к тому, чтобы я смог положительно повлиять на его карьеру», – сказал Лиам Росеньор.
В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.
Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.
