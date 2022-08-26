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  4. КЛЮЧКОВСКИЙ: «Правами на трансляцию матчей чемпионата владеет сама УПЛ»
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 12:44 | Обновлено 26 августа 2022, 13:30
636
0

КЛЮЧКОВСКИЙ: «Правами на трансляцию матчей чемпионата владеет сама УПЛ»

Бывший вице-президент УПЛ – о телепуле

26 августа 2022, 12:44 | Обновлено 26 августа 2022, 13:30
636
0
КЛЮЧКОВСКИЙ: «Правами на трансляцию матчей чемпионата владеет сама УПЛ»
Футбол 24. Маркиян Ключковский

Спортивный юрист и арбитр Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Маркиян Ключковский рассказал, кому принадлежат права на трансляцию матчей УПЛ.

– В Украине законодательство предусматривает, что эти права принадлежат организатору соревнований. Если мы говорим о футболе высшего уровня, то это Украинская ассоциация футбола, которая в свою очередь и организацию соревнований среди клубов УПЛ, и эти права делегировала Премьер-лиге. Именно УПЛ сегодня владеет этими правами.

– То есть клубам они не принадлежат?
– Здесь речь идет не о клубах, а о соревнованиях. То есть правами на трансляцию соревнований УПЛ владеет сама УПЛ. Всех матчей. Этот вопрос не стоит рассматривать с позиции клубов, как будто они сами решают, кто может транслировать их матчи. Такое право имеет организатор соревнований.

Речь о клубах у нас идет исторически потому, что в 2011 году тогда еще Федерация футбола Украины передала эти права футбольным клубам на их домашние матчи сроком на восемь лет. То есть довольно долго такая система господствовала в Украине. Но она закончилась. Права вернулись в УАФ, теперь они консолидировано переданы УПЛ, - сказал Ключковский.

Напомним, по итогам 1-го тура «Заря» и «Рух» не пустили съемочные группы канала Setanta Sports, который должен показывать все матчи УПЛ, а Лига пообещала передать дела в КДК УАФ.

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Маркиян Ключковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телепул
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Источник Трибуна
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