Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Илья Марченко вылетел с турнира в Польше
ATP
17 августа 2022, 13:33 | Обновлено 17 августа 2022, 14:09
176
0

Илья Марченко вылетел с турнира в Польше

Украинец не смог пройти в четвертьфинал хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком

17 августа 2022, 13:33 | Обновлено 17 августа 2022, 14:09
176
0
Илья Марченко вылетел с турнира в Польше
ФТУ. Ілля Марченко

Бывшая первая ракетка Украины Илья Марченко (АТР 322) не смог справиться к китайским теннисистом Чжаном Чжичжэнем (АТР 157) в 1/8 финала хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша).

АТР челленджер Гродзиск-Мазовецки (Польша). Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 6:7 (5:7), 1:6

Для Чжана эта победа стала 7-й кряду и 13-й в последних 14 матчах. 

По теме:
Украинец проиграл второму сеяному на челленджере в Гродзиск-Мазовецком
Алексей Крутых проиграл бразильцу в Польше
Илья Марченко вышел в 1/8 финала хардового турнира в Польше
ATP Гродзиск-Мазовецки Илья Марченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пример для Ломаченко. Беринчик посетил военных в Бахмуте
Бокс | 17 августа 2022, 08:50 6
ФОТО. Пример для Ломаченко. Беринчик посетил военных в Бахмуте
ФОТО. Пример для Ломаченко. Беринчик посетил военных в Бахмуте

Украинский боксер, видимо, ничего не боится

ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
Футбол | 17 августа 2022, 03:23 3
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»
ЛУЧЕСКУ: «Я не мог уйти в отставку. Это сделало бы меня идиотом»

Коуч «Динамо» рассказал, почему не ушел из клуба после начала большой войны

ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
Бокс | 17.08.2022, 09:28
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
ВИДЕО. Магия скорости: Усик поразил публику в Джидде трюком с монетами
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Футбол | 16.08.2022, 20:50
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Украинская теннисистка обыграла представительницу россии
Теннис | 16.08.2022, 07:42
Украинская теннисистка обыграла представительницу россии
Украинская теннисистка обыграла представительницу россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
17.08.2022, 06:15 3
Бокс
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
Александр КРАСЮК: «Усик выглядит как киборг. Никогда его таким не видел»
15.08.2022, 17:12 5
Бокс
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
ГАСПЕРИНИ: «Малиновский? Запросы приходят каждый день, мы готовы ко всему»
15.08.2022, 09:19 2
Футбол
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
«Я тебя запомнил»: Васильков рассказал, как путин пригрозил Андрею Шевченко
16.08.2022, 11:11 5
Футбол
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
Назван топ-клуб АПЛ, в который может перейти Малиновский
16.08.2022, 23:23 3
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
ВИДЕО. Ломаченко выложил 2-ю часть интервью митрополита УПЦ МП для СМИ рф
15.08.2022, 13:43 17
Бокс
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
Основа не блеснула. Шахтер проиграл товарищеский матч Аль-Фатеху
15.08.2022, 20:45 34
Футбол
Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
Стало известно, какой телеканал покажет матч Днепр-1 – АЕК
16.08.2022, 12:09 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности