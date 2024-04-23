Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марченко проиграл М. Беллуччи на челленджере в Китае
ATP
23 апреля 2024, 15:10 |
86
1

Марченко проиграл М. Беллуччи на челленджере в Китае

Украинский теннисист уступил итальянцу в двух сетах

23 апреля 2024, 15:10 |
86
1
Марченко проиграл М. Беллуччи на челленджере в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№240 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Шэньчжэне (Китай).

В стартовом поединке украинец проиграл в двух сетах итальянцу Маттия Беллуччи (№181 ATP).

Шэньчжэнь. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Маттия Беллуччи (Италия) – 3:6, 4:6

Для Марченко это третий подряд проигрыш в одиночном разряде. На прошлой неделе он дошел до парного полуфинала на хардовом челленджере в Кванджу (Южная Корея).

По теме:
Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды
Большой финал Костюк, маленький титул Снигур, Мугуруса завершила карьеру
Марченко впервые с 2019-го вышел в парный полуфинал челленджера
Илья Марченко ATP Шэньчжэнь
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Футбол | 23 апреля 2024, 07:25 27
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20

Главным фаворитом все также является Джуд Беллингем, Лионель Месси замыкает двадцатку

ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
Футбол | 22 апреля 2024, 21:45 9
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико

21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2

Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Футбол | 22.04.2024, 17:37
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Футбол | 23.04.2024, 09:28
Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
Теннис | 23.04.2024, 14:02
Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
Завацкая проиграла финал квалификации на турнире ITF в Португалии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
ще один...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 33
Футбол
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
21.04.2024, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем