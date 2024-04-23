ATP23 апреля 2024, 15:10 |
86
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Марченко проиграл М. Беллуччи на челленджере в Китае
Украинский теннисист уступил итальянцу в двух сетах
23 апреля 2024, 15:10 |
86
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Украинский теннисист Илья Марченко (№240 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Шэньчжэне (Китай).
В стартовом поединке украинец проиграл в двух сетах итальянцу Маттия Беллуччи (№181 ATP).
Шэньчжэнь. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Маттия Беллуччи (Италия) – 3:6, 4:6
Для Марченко это третий подряд проигрыш в одиночном разряде. На прошлой неделе он дошел до парного полуфинала на хардовом челленджере в Кванджу (Южная Корея).
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