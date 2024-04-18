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  4. Марченко впервые с 2019-го вышел в парный полуфинал челленджера
ATP
18 апреля 2024, 12:56 |
64
0

Марченко впервые с 2019-го вышел в парный полуфинал челленджера

Илья в дуэте с Ричардасом Беранкисом уже выиграл два матча в Кванджу

18 апреля 2024, 12:56 |
64
0
Марченко впервые с 2019-го вышел в парный полуфинал челленджера
ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в парный полуфинал хардового челленджера в Кванджу (Южная Корея).

В 1/4 финала украинец и Ричардас Беранкис из Литвы обыграли южнокорейский дуэт Син У Пин / Син Сан Хи.

Кванджу. 1/4 финала парного разряда
Илья Марченко / Ричардас Беранкис – Син У Пин / Син Сан Хи – 6:3, 6:4

В полуфинале Марченко и Беранкис сыграют против еще одной южнокорейской пары И Че Мун / Сон Мин Кю.

Ранее украинец выбыл из одиночного разряда на этом турнире.

Отметим, что Марченко не играл в парном полуфинале на челленджерах с октября 2019 года.

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Илья Марченко Ричардас Беранкис
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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