Марченко впервые с 2019-го вышел в парный полуфинал челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко пробился в парный полуфинал хардового челленджера в Кванджу (Южная Корея).

В 1/4 финала украинец и Ричардас Беранкис из Литвы обыграли южнокорейский дуэт Син У Пин / Син Сан Хи.

Кванджу. 1/4 финала парного разряда

Илья Марченко / Ричардас Беранкис – Син У Пин / Син Сан Хи – 6:3, 6:4

В полуфинале Марченко и Беранкис сыграют против еще одной южнокорейской пары И Че Мун / Сон Мин Кю.

Ранее украинец выбыл из одиночного разряда на этом турнире.

Отметим, что Марченко не играл в парном полуфинале на челленджерах с октября 2019 года.