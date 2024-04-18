Марченко впервые с 2019-го вышел в парный полуфинал челленджера
Илья в дуэте с Ричардасом Беранкисом уже выиграл два матча в Кванджу
Украинский теннисист Илья Марченко пробился в парный полуфинал хардового челленджера в Кванджу (Южная Корея).
В 1/4 финала украинец и Ричардас Беранкис из Литвы обыграли южнокорейский дуэт Син У Пин / Син Сан Хи.
Кванджу. 1/4 финала парного разряда
Илья Марченко / Ричардас Беранкис – Син У Пин / Син Сан Хи – 6:3, 6:4
В полуфинале Марченко и Беранкис сыграют против еще одной южнокорейской пары И Че Мун / Сон Мин Кю.
Ранее украинец выбыл из одиночного разряда на этом турнире.
Отметим, что Марченко не играл в парном полуфинале на челленджерах с октября 2019 года.
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