Марченко проиграл на старте турнира в Южной Корее

Украинский теннисист Илья Марченко (№239 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Кванджу (Южная Корея).

В стартовом поединке украинец проиграл в двух сетах Хон Сон Чхану из Южной Кореи (№172 ATP).

Кванджу. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Хон Сон Чхан (Южная Корея) – 3:6, 2:6

Отметим, что на прошлой неделе оба теннисиста неплохо выступили на челленджере в Пусане, где украинец дошел до 1/4 финала, а кореец остановился в шаге от титула.

Марченко сыграет в Кванджу и в парном разряде, его напарником станет Ричардас Беранкис из Литвы.