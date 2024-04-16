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  4. Марченко проиграл на старте турнира в Южной Корее
ATP
16 апреля 2024, 11:17 |
24
0

Марченко проиграл на старте турнира в Южной Корее

Илья уступил Хон Сон Чхану в двух партиях

16 апреля 2024, 11:17 |
24
0
Марченко проиграл на старте турнира в Южной Корее
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№239 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Кванджу (Южная Корея).

В стартовом поединке украинец проиграл в двух сетах Хон Сон Чхану из Южной Кореи (№172 ATP).

Кванджу. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Хон Сон Чхан (Южная Корея) – 3:6, 2:6

Отметим, что на прошлой неделе оба теннисиста неплохо выступили на челленджере в Пусане, где украинец дошел до 1/4 финала, а кореец остановился в шаге от титула.

Марченко сыграет в Кванджу и в парном разряде, его напарником станет Ричардас Беранкис из Литвы.

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Илья Марченко
Источник Sport.ua
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