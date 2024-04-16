Марченко проиграл на старте турнира в Южной Корее
Илья уступил Хон Сон Чхану в двух партиях
Украинский теннисист Илья Марченко (№239 ATP) не смог пробиться во второй раунд хардового челленджера в Кванджу (Южная Корея).
В стартовом поединке украинец проиграл в двух сетах Хон Сон Чхану из Южной Кореи (№172 ATP).
Кванджу. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Хон Сон Чхан (Южная Корея) – 3:6, 2:6
Отметим, что на прошлой неделе оба теннисиста неплохо выступили на челленджере в Пусане, где украинец дошел до 1/4 финала, а кореец остановился в шаге от титула.
Марченко сыграет в Кванджу и в парном разряде, его напарником станет Ричардас Беранкис из Литвы.
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