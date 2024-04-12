Марченко в трехчасовой битве проиграл первому сеяному на турнире в Пусане

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 256) завершил выступления на хардовом челленджере в Пусане (Южная Корея).

В 1/4 финала украинец в трех сетах уступил первому сеяному Джеймсу Дакворту (Австралия, ATP 107) за 2 часа и 51 минуту.

АТР челленджер Пусан. Хард. 1/4 финала

Джеймс Дакворт (Австралия) [1] – Илья Марченко (Украина) – 7:6 (7:5), 3:6, 6:3

Это была 5-я встреча теннисистов. Украинец проиграл все 5 очных поединков.

В первой партии Марченко уступал 2:5, но выиграл 4 гейма подряд и подавал на сет, но упустил сетбол в 12-м гейме и проиграл сет на тай-брейке.

В полуфинале Дакворт сыграет против Ясутуки Утиямы.

Илья во 2-м раунде челленджера в Южной Кореи одолел Рио Ногути.