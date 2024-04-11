Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира
Илья обыграл Рио Ногути во 2-м раунде челленджера в Пусане
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 256) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в Пусане (Южная Корея).
Во 2-м раунде турнира украинец в двух сетах обыграл Рио Ногути (Япония, ATP 343) за 1 час и 23 минуты.
АТР челленджер Пусан. Хард. 1/8 финала
Илья Марченко (Украина) – Рио Ногути (Япония) – 6:2, 6:3
Это была вторая встреча теннисистов. Марченко выиграл оба очных поединка.
В четвертьфинал соревнований в Южной Кореи сыграет против первого сеяного Джеймса Дакворта (Австралия, ATP 107).
Для Марченко это будет первый матч 1/4 финала в 2024 году.
На старте челлендежера Илья выиграл у Алекса Болта.
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