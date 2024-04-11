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  4. Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира
ATP
11 апреля 2024, 09:45 |
186
2

Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира

Илья обыграл Рио Ногути во 2-м раунде челленджера в Пусане

11 апреля 2024, 09:45 |
186
2
Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 256) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в Пусане (Южная Корея).

Во 2-м раунде турнира украинец в двух сетах обыграл Рио Ногути (Япония, ATP 343) за 1 час и 23 минуты.

АТР челленджер Пусан. Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Рио Ногути (Япония) – 6:2, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. Марченко выиграл оба очных поединка.

В четвертьфинал соревнований в Южной Кореи сыграет против первого сеяного Джеймса Дакворта (Австралия, ATP 107).

Для Марченко это будет первый матч 1/4 финала в 2024 году.

На старте челлендежера Илья выиграл у Алекса Болта.

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Илья Марченко
Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
У меня был хороший знакомый, редактор областной спортивной газеты. Так он тоже выставлял фото игроков, тренеров, судей в очень невыгодном ракурсе, и когда я спрашивал его - почему он выставляет такие фото, он говорил, что ему нравится, когда потом люди этим возмущаются. Он просто был садистом по натуре.....
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