Марченко впервые в 2024 году пробился в четвертьфинал турнира

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 256) вышел в четвертьфинал хардового челленджера в Пусане (Южная Корея).

Во 2-м раунде турнира украинец в двух сетах обыграл Рио Ногути (Япония, ATP 343) за 1 час и 23 минуты.

АТР челленджер Пусан. Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Рио Ногути (Япония) – 6:2, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. Марченко выиграл оба очных поединка.

В четвертьфинал соревнований в Южной Кореи сыграет против первого сеяного Джеймса Дакворта (Австралия, ATP 107).

Для Марченко это будет первый матч 1/4 финала в 2024 году.

На старте челлендежера Илья выиграл у Алекса Болта.