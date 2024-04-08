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  4. Марченко в статусе андердога обыграл австралийца с винстриком в 10 матчей
ATP
08 апреля 2024, 20:13 |
64
0

Марченко в статусе андердога обыграл австралийца с винстриком в 10 матчей

Илья выиграл у Алекса Болта на старте челленджера в Пусане

08 апреля 2024, 20:13 |
64
0
Марченко в статусе андердога обыграл австралийца с винстриком в 10 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 256) успешно стартовал на хардовом челленджере в Пусане (Южная Корея).

В 1/16 финала украинец в двух сетах выиграл у Алекса Болта (Австралия, ATP 245) за 1 час и 42 минуты.

АТР челленджер Пусан. Хард. 1/16 финала

Илья Марченко (Украина) – Алекс Болт (Австралия) – 6:1, 7:6 (7:1)

Это была первая встреча теннисистов.

Марченко считался андердгом поединка. У Болта был винстрик в 10 матчей. До старта челленджера в Пусане австралиец выиграл два титула на турнирах серии ITF M25 в Австралии.

Во 2-м раунде соревнований в Южной Кореи Марченко сыграет либо против Рио Ногучи, либо против Бу Юньчаокете.

8 апреля свой финальный матч квалификации к челленджеру в Сплите (Хорватия) провел и Алексей Крутых (АТР 404). Во 2-м раунде отбора украинец в трех сетах уступил Марко Топо (Германия, ATP 335) со счетом 5:7, 6:3, 3:6. На старте квалификации Крутых выиграл у Алдина Шеткича (Босния и Герцеговина, ATP 800) 6:1, 6:1.

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Источник Sport.ua
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