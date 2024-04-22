Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды
ATP
22 апреля 2024, 10:35 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:37
66
0

Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды

В первой десятке обошлось без изменений

22 апреля 2024, 10:35 | Обновлено 22 апреля 2024, 10:37
66
0
Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Прошлую неделю мужчины провели на кортах грунтовых турниров в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте.

Лучшим в Испании стал норвежец Каспер Рууд, он укрепился на шестой строчке мирового рейтинга. Финалист Стефанос Циципас остался седьмым. Все остальные в первой десятке сохранили свои позиции.

Победитель соревнований в Германии Ян-Леннард Штруфф поднялся на 4 строчки, теперь он 24-й. Венгр Мартон Фучович, который стал лучшим в Румынии, приблизился к первой полусотне (53).

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко потерял 8 позиций, но все еще находится во второй сотне мировой классификации. Илья Марченко потерял одну строчку, а Вадим Урсу и Юрий Джавакян в очередной раз обновили личные достижение. Также со знаком «+» завершили неделю Вячеслав Белинский и Александр Овчаренко. Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых немного сдали позиции.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Рууд вышел на третье место, Циципас – на пятое, а Карлос Алькарас опустился на седьмое. Новак Джокович – девятый.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Большой финал Костюк, маленький титул Снигур, Мугуруса завершила карьеру
Взял реванш. Стал известен победитель крупного турнира в Барселоне
Стали известны победители турниров в Мюнхене и Бухаресте
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Стефанос Циципас Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Ян-Леннард Штруфф Мартон Фучович
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 апреля 2024, 07:00 18
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники сыграют второй раз за пять дней

Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Бокс | 21 апреля 2024, 10:20 0
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни
Райан Гарсия поделился планами после победы над Хейни

Американец рассказал о желаемом

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21.04.2024, 08:35
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21.04.2024, 18:04
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
КОСТЮК: Слава Украине! Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские
Теннис | 21.04.2024, 23:46
КОСТЮК: Слава Украине! Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские
КОСТЮК: Слава Украине! Если они не отвечают, я точно знаю, что это русские
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
21.04.2024, 01:20 1
Футбол
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 35
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем