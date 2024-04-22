Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды

Прошлую неделю мужчины провели на кортах грунтовых турниров в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте.

Лучшим в Испании стал норвежец Каспер Рууд, он укрепился на шестой строчке мирового рейтинга. Финалист Стефанос Циципас остался седьмым. Все остальные в первой десятке сохранили свои позиции.

Победитель соревнований в Германии Ян-Леннард Штруфф поднялся на 4 строчки, теперь он 24-й. Венгр Мартон Фучович, который стал лучшим в Румынии, приблизился к первой полусотне (53).

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко потерял 8 позиций, но все еще находится во второй сотне мировой классификации. Илья Марченко потерял одну строчку, а Вадим Урсу и Юрий Джавакян в очередной раз обновили личные достижение. Также со знаком «+» завершили неделю Вячеслав Белинский и Александр Овчаренко. Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых немного сдали позиции.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Рууд вышел на третье место, Циципас – на пятое, а Карлос Алькарас опустился на седьмое. Новак Джокович – девятый.

Чемпионская гонка ATP