Рейтинг ATP. Урсу и Джавакян снова обновили личные рекорды
В первой десятке обошлось без изменений
Прошлую неделю мужчины провели на кортах грунтовых турниров в Барселоне, Мюнхене и Бухаресте.
Лучшим в Испании стал норвежец Каспер Рууд, он укрепился на шестой строчке мирового рейтинга. Финалист Стефанос Циципас остался седьмым. Все остальные в первой десятке сохранили свои позиции.
Победитель соревнований в Германии Ян-Леннард Штруфф поднялся на 4 строчки, теперь он 24-й. Венгр Мартон Фучович, который стал лучшим в Румынии, приблизился к первой полусотне (53).
Топ-10 рейтинга ATP
Виталий Сачко потерял 8 позиций, но все еще находится во второй сотне мировой классификации. Илья Марченко потерял одну строчку, а Вадим Урсу и Юрий Джавакян в очередной раз обновили личные достижение. Также со знаком «+» завершили неделю Вячеслав Белинский и Александр Овчаренко. Эрик Ваншельбойм и Алексей Крутых немного сдали позиции.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке Рууд вышел на третье место, Циципас – на пятое, а Карлос Алькарас опустился на седьмое. Новак Джокович – девятый.
Чемпионская гонка ATP
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