Три украинки сыграют на турнире WTA 500 в Страсбурге

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, который состоится с 20 по 25 мая.

Турнир в Страсбурге – один из самых успешных для украинок в последние годы. За пять последних розыгрышей украинки выиграли 3 титула: Даяна Ястремская (2019) и Элина Свитолина (2020, 2023).

Отметим, что ранее соревнования под названием Internationaux de Strasbourg проводились в рамках категории WTA 250, но с 2024-го статус турнира повысили. Призовой фонд в этом году составляет $922,573.

Параллельно с этими соревнованиями пройдет менее престижный турнир WTA 250 в Рабате (Марокко).