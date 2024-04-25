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WTA
25 апреля 2024, 16:06 | Обновлено 25 апреля 2024, 16:33
879
1

Три украинки сыграют на турнире WTA 500 в Страсбурге

Традиционно успешные для нас соревнования в этом году повысили статус

25 апреля 2024, 16:06 | Обновлено 25 апреля 2024, 16:33
879
1
Три украинки сыграют на турнире WTA 500 в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, который состоится с 20 по 25 мая.

Турнир в Страсбурге – один из самых успешных для украинок в последние годы. За пять последних розыгрышей украинки выиграли 3 титула: Даяна Ястремская (2019) и Элина Свитолина (2020, 2023).

Отметим, что ранее соревнования под названием Internationaux de Strasbourg проводились в рамках категории WTA 250, но с 2024-го статус турнира повысили. Призовой фонд в этом году составляет $922,573.

Параллельно с этими соревнованиями пройдет менее престижный турнир WTA 250 в Рабате (Марокко).

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WTA Страсбург Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская
Владимир Клепач Источник: Twitter
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Vbolivalnyk-Peter
Виправте терміни проведення турніру: 20-25 квітня!!!! - виходить, що турнір вже сьогодні закінчується...
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