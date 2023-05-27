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WTA
27 мая 2023, 17:42 | Обновлено 27 мая 2023, 18:35
6631
31

Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале

Украинка в двух сетах деклассировала представительницу страны 404

27 мая 2023, 17:42 | Обновлено 27 мая 2023, 18:35
6631
31
Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) выиграла грунтовой турнир серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В матче за титул украинка деклассировала в двух сетах представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 66) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Страсбург. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) [WC] – Анна Блинкова – 6:2, 6:3

С самого начала поединка было понятно, что Блинкова - удобная соперница для Элины. Если вчера Свитолина 1.5 сета играла в теннис Бюрель, то в этом поединке украинка полностью контролировала ход встречи.

Свитолина сходу сделала брейк, взяла подачу и еще раз прервала подачу соперницы. Далее последовал мини-спад, при котором Элина проиграла 2 гейма подряд, но затем все вернулась на круги своя. Украинка со счета 3:2 в доминирующем стиле выиграла 3 гейма и закрыла первую партию за собой.

Поведение Блинковой оставляло желать лучшего. При каждой ошибке Элины она радовалась, сжимала кулаки. Это теннис, да, но еще и неуважение к сопернице, особенно когда ты под чистую проигрываешь…

Второй сет начался также, как и первый. Блинкова продолжала лупить, пыталась агрессивно играть, у нее это получалось, но Элина играла на опыте и спокойно. В первом гейме Элина сделала брейк, после чего выиграла свою подачу во 2-м, в котором девушки провели 28 (!) поинтов. Неудивительно, что следующую подачу Блинкова также отдала.

Затем Элина снова дрогнула, последовали 3:2, 4:3, но то комфортное преимущество в 2 брейка, которое Свитолина обеспечила себе на старте партии, позволило ей продолжать играть в свой теннис, а не думать о счете.

Анна играла очень прямолинейно, Свитолина знала практически все действия россиянки наперед. Да, что-то получалось у Блинковой, но также было и много брака. Свитолина полностью разобрала Анну и заслуженно завоевала трофей!

Свитолина в 20-й раз сыграла в финале турнир WTA и выиграла 17-й титул. На грунте украинская теннисистка провела шестой финальный поединок. Элина ни разу не проиграла в финалах на грунтовых кортах.

Для Элины это первый титул с августа 2021 года. Тогда она взяла трофей в Чикаго.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 32
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Sashamar
Наразі маємо:
місце в другій сотні. Тобто відбір на Вімблдон, якщо треба, можна проходити на загальних підставах без усіляких вайлдкардів і заморожених рейтингів;
сімнадцятий, якщо не помиляюсь титул. Більше двадцяти за кар'єру (будь-якого гатунку, неважливо) це гросмейстерський результат. Його небагато хто досягає.
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+20
Показать Скрыть 3 ответа
Andrian Harandzha
Вітаю повернення Еліни з вогником в очах. Ну і з титулом безумовно!
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+17
roman75zpr
Ну ты и молодец Элина!!! Ну ты, мама, даешь огню!
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+16
Elis
Всім, хто каже, що наші дівчата не повинні грати з кацапками. Всі призові Еліна направляє українським дітям, отримує майданчик для промови, в промові згадує про Україну, "Слава Україні" - як вишенька на торті. 
А так стояла б там кацапня пишалася б, отримувала б привітання від свого фюрера. І ще й отримала б майданчик городити все, що хоче. Виникало б хибне враження, що світ кацапню підтримує. А наші дівчата плакали б в куточку? 
А так вийшла наша королева і показала московитці де її місце. 
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+15
Александр Ад
Браво Еліна.браво!Слава Україні!
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+15
Andrey_1992
Що цікаво, що це 5 підряд перемога над кацапками в українських тенісисток і друга підряд у фіналах!!!! Слава Україні!!! Еля, з поверненням, цей титул надасть тобі успіху в подальших звитягах!!!
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+15
Andrey_1992
YEEEEEEEEEEES!!!!
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+14
Nordenus
Молодец Элина, сразу победа на турнире после возвращения, для уверенности в себя это то что нужно!
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+13
sv_2000
Наша прима вернулась. Ура!
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+12
Fdail
Блінковій шось останнім часом дуже не везе з українками )) А Світоліна,молодец, були помилки, були спади в грі , але все ж  доволі впевнено дотиснула в фіналі й поступово повертає форму.
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+12
Stanislav Matusevych
Вдалося зберегти настрій на кацапок у Страсбургу і є перший титул після декрету! Принаймні два матчі на турнірі було зіграно на хорошому рівні, значить, повернення у першу сотню не за горами. Адже уже вдалося повернутися в другу.
Вітаємо Еліну і чекаємо на РГ! Там одразу доведеться включатися в серйозну боротьбу. 
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+12
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Elis
Кацапці здалось, що вона турнір виграла? Скільки можна тулити?
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
Vova Chol
Перемога над окупанткою звичайно порадувала , а ще порадувала дуже непогана форма. Думаю , що на РГ буде все гаразд. Дякуємо ! 
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+9
axylinam
Очень важный турнир выиграла Свитолина в плане обретения уверенности, из недостатков-второй сет немножко затянула, пыталась подарки сопернице делать
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+9
MYV
Млинцева- у смітнику!!! Дякую, Елінко, ти - неперевершена!!!
Ответить
+7
romeoboss
Елина на решті е Перемога!
Ти наша квітка! Я за тебе і за себе радію!
Хоча було іноді лячно! Але ти молодець👍
Ответить
+6
locator-x
Ну Еліна налякала Тревізан впевненою грою) Подивимося, чи така вже італійка фавортика
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+6
Трегубов Дмитрий
Є скрита баранка
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+1
Vova Chol
27 раз подала в другому геймі 2 сету і не втомилася , а це значить , що з формою все гаразд . Грала впевнено , з запасом і з думкою . Думаю , що зараз десь 80% Еліни 2018 року , а це вже серйозно. На РГ буде все гаразд.
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0
BallsToTheWall
Правильные цвета формы выбрала. Теперь грудь - вперёд!
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-7
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