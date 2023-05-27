Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале
Украинка в двух сетах деклассировала представительницу страны 404
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) выиграла грунтовой турнир серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).
В матче за титул украинка деклассировала в двух сетах представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 66) за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Страсбург. Грунт. Финал
Элина Свитолина (Украина) [WC] – Анна Блинкова – 6:2, 6:3
С самого начала поединка было понятно, что Блинкова - удобная соперница для Элины. Если вчера Свитолина 1.5 сета играла в теннис Бюрель, то в этом поединке украинка полностью контролировала ход встречи.
Свитолина сходу сделала брейк, взяла подачу и еще раз прервала подачу соперницы. Далее последовал мини-спад, при котором Элина проиграла 2 гейма подряд, но затем все вернулась на круги своя. Украинка со счета 3:2 в доминирующем стиле выиграла 3 гейма и закрыла первую партию за собой.
Поведение Блинковой оставляло желать лучшего. При каждой ошибке Элины она радовалась, сжимала кулаки. Это теннис, да, но еще и неуважение к сопернице, особенно когда ты под чистую проигрываешь…
Второй сет начался также, как и первый. Блинкова продолжала лупить, пыталась агрессивно играть, у нее это получалось, но Элина играла на опыте и спокойно. В первом гейме Элина сделала брейк, после чего выиграла свою подачу во 2-м, в котором девушки провели 28 (!) поинтов. Неудивительно, что следующую подачу Блинкова также отдала.
Затем Элина снова дрогнула, последовали 3:2, 4:3, но то комфортное преимущество в 2 брейка, которое Свитолина обеспечила себе на старте партии, позволило ей продолжать играть в свой теннис, а не думать о счете.
Анна играла очень прямолинейно, Свитолина знала практически все действия россиянки наперед. Да, что-то получалось у Блинковой, но также было и много брака. Свитолина полностью разобрала Анну и заслуженно завоевала трофей!
Свитолина в 20-й раз сыграла в финале турнир WTA и выиграла 17-й титул. На грунте украинская теннисистка провела шестой финальный поединок. Элина ни разу не проиграла в финалах на грунтовых кортах.
Для Элины это первый титул с августа 2021 года. Тогда она взяла трофей в Чикаго.
Nous avons notre vainqueur !! Pour la seconde fois @ElinaSvitolina 🇺🇦 remporte les IS 🤩🏆— Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) May 27, 2023
Elle décroche la victoire après 1h32 de jeu 6-2, 6-3 face à Anna Blinkova et succède ainsi à Angelique Kerber 💪
Bravo à elle 👏👏👏#IS23 #WTA
📸 : @chrisdubasrhin / @CestquiMaurice pic.twitter.com/hUQcQw1LvW
2020 🤝 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl— wta (@WTA) May 27, 2023
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місце в другій сотні. Тобто відбір на Вімблдон, якщо треба, можна проходити на загальних підставах без усіляких вайлдкардів і заморожених рейтингів;
сімнадцятий, якщо не помиляюсь титул. Більше двадцяти за кар'єру (будь-якого гатунку, неважливо) це гросмейстерський результат. Його небагато хто досягає.
А так стояла б там кацапня пишалася б, отримувала б привітання від свого фюрера. І ще й отримала б майданчик городити все, що хоче. Виникало б хибне враження, що світ кацапню підтримує. А наші дівчата плакали б в куточку?
А так вийшла наша королева і показала московитці де її місце.
Вітаємо Еліну і чекаємо на РГ! Там одразу доведеться включатися в серйозну боротьбу.
Ти наша квітка! Я за тебе і за себе радію!
Хоча було іноді лячно! Але ти молодець👍