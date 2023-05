Свитолина выиграла турнир в Страсбурге! Элина обыграла Блинкову в финале

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 508) выиграла грунтовой турнир серии WTA 250 в Страсбурге (Франция).

В матче за титул украинка деклассировала в двух сетах представительницу страны 404 Анну Блинкову (WTA 66) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Страсбург. Грунт. Финал

Элина Свитолина (Украина) [WC] – Анна Блинкова – 6:2, 6:3

С самого начала поединка было понятно, что Блинкова - удобная соперница для Элины. Если вчера Свитолина 1.5 сета играла в теннис Бюрель, то в этом поединке украинка полностью контролировала ход встречи.

Свитолина сходу сделала брейк, взяла подачу и еще раз прервала подачу соперницы. Далее последовал мини-спад, при котором Элина проиграла 2 гейма подряд, но затем все вернулась на круги своя. Украинка со счета 3:2 в доминирующем стиле выиграла 3 гейма и закрыла первую партию за собой.

Поведение Блинковой оставляло желать лучшего. При каждой ошибке Элины она радовалась, сжимала кулаки. Это теннис, да, но еще и неуважение к сопернице, особенно когда ты под чистую проигрываешь…

Второй сет начался также, как и первый. Блинкова продолжала лупить, пыталась агрессивно играть, у нее это получалось, но Элина играла на опыте и спокойно. В первом гейме Элина сделала брейк, после чего выиграла свою подачу во 2-м, в котором девушки провели 28 (!) поинтов. Неудивительно, что следующую подачу Блинкова также отдала.

Затем Элина снова дрогнула, последовали 3:2, 4:3, но то комфортное преимущество в 2 брейка, которое Свитолина обеспечила себе на старте партии, позволило ей продолжать играть в свой теннис, а не думать о счете.

Анна играла очень прямолинейно, Свитолина знала практически все действия россиянки наперед. Да, что-то получалось у Блинковой, но также было и много брака. Свитолина полностью разобрала Анну и заслуженно завоевала трофей!

Свитолина в 20-й раз сыграла в финале турнир WTA и выиграла 17-й титул. На грунте украинская теннисистка провела шестой финальный поединок. Элина ни разу не проиграла в финалах на грунтовых кортах.

Для Элины это первый титул с августа 2021 года. Тогда она взяла трофей в Чикаго.

