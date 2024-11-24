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Лига Чемпионов
Ливерпуль
27.11.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 ноября 2024, 22:04 |
77
0

Ливерпуль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву

24 ноября 2024, 22:04 |
77
0
Ливерпуль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Реал Мадрид

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Ливерпуль – Реал Мадрид. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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