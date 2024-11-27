27 ноября на «Энфилде» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» встретится с «Реалом« Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда потенциально сталкивалась с серьезным вызовом зимой. Она потеряла успешного тренера в лице Клоппа. Впрочем, Юрген подготовил все: оставил клуб на подъеме, выведя его на 3-е итоговое место в АПЛ (ну и Кубок Лиги заодно взял), да и объявил публично о решении уехать из Англии заранее, позволив к этому хорошо подготовиться. В том числе тщательно подбирали преемника, и пока что кажется, что с Арне Слотом угадали. Под его руководством красные показывают почти стопроцентную статистику. А в Лиге чемпионов так и вовсе набрали максимум возможного. Начинали с волевой победы над Миланом, а потом и вовсе не пропускали, сухо выиграв у достойного набора соперников, что состоял из Болоньи, РБ Лейпцига и Байера.

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Реал Мадрид

Клуб при Анчелотти хорошо играет, но все-таки страдает некоей сезонностью, когда безусловно хороший год чередуется у него со спадом. В прошлом сезоне сливочные отвоевали позиции в Суперкубке и Примере Испании, а напоследок в очередной раз выиграли Лигу чемпионов. Сейчас у них новый виток проблем, чего стоит 0:4 в Эль Класико. И очки в своем первенстве фаворит терял не только из-за поражения Барселоне, до нее хватало ничьих. В Лиге чемпионов испанцы, пропуская первыми, все-таки победили немцев, сначала Штутгарт, а потом и дортмундскую Боруссию. Но при этом фаворит успел уже проиграть и в Лилле, и дома Милану. Не удивительно, что снова начинают ходить слухи о поиске возможных преемников для Карло на тренерском мостике.

Статистика личных встреч

Что у Клоппа не получалось, это игры с королевским клубом. За последние 10 лет их было 8, и мерсисайдцы только раз свели поединок вничью, проиграв все остальные, в том числе и в финале с памятной травмой Салаха и ляпами Кариуса.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают долгожданный реванш. С учетом формы сторон, поверим в домашнюю победу англичан (коэффициент - 1,99).