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Лига Чемпионов
Ливерпуль
27.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 06:31 | Обновлено 28 ноября 2024, 06:46
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Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов

Наставник Реала провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура еврокубка (0:2)

28 ноября 2024, 06:31 | Обновлено 28 ноября 2024, 06:46
2206
0
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид. Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию:

«Игра была сложной, но мы знали, что так будет. Я думаю, что сейчас игры на Энфилде – самые сложные в Европе. У Ливерпуля хорошая динамика. Мы были в игре до пенальти, а затем мы снизили уровень.

В первом тайме мы хорошо защищались, хотя могли бы больше использовать контратаки. Мне понравилась команда. Я думаю, мы хорошо сражались с самым сложным соперником в Европе. Результат справедлив, потому что они заслужили победу, но мы сражались. Мы собирается квалифицироваться в плей-офф, как в прошлом году. Таков путь, мы не можем думать по-другому.

Как и другие, Мбаппе боролся, сражался. Он не очень хорошо сыграл, не реализовал пенальти, и это будет сложный момент, но мы все его поддерживаем. Нереализованный пенальти в такой игре немного расстраивает игрока, но он должен смотреть вперед».

Игрок Реала Лука Модрич:

«Это Лига чемпионов, здесь бывают сложные моменты. Осталось три матча, и мы должны выступить лучше, чем в последних играх. Думаю, мы справимся, потому что в Ла Лиге у команды была хорошая динамика.

В первом тайме у нас все шло хорошо, затем пенальти мог переломить ход матча, но мы не реализовали его. Затем последовал второй пропущенный гол, и матч был проигран. Мы хорошо действовали в обороне, играли компактно. У нас были недостатки, но самые большие проблемы были в финальной трети.

Мы видим, что Мбаппе хорошо работает на тренировках. Иногда он проявляет себя, а иногда нет. Сегодня он не забил пенальти, но мы уверены в нем и верим, что Килиан покажет то, чего от него ждут. У нас все еще есть шанс попасть в топ-8, мы должны верить, но нужно делать больше. У нас впереди три сложных матча, особенно против Аталанты. Еще рано делать выводы».

Видеообзор матча Ливерпуль – Реал Мадрид (2:0)

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал пресс-конференция Карло Анчелотти Лука Модрич
Даниил Агарков Источник: Marca
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