Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»
Звездный полузащитник «Реала» высказался после поражения в Лиге чемпионов
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0). Звездный полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем высказался после поражения в матче:
«Ливерпуль был просто лучше нас. Иногда просто нужно признать свои ошибки. Они доминировали большинство матча. Имеющиеся у нас возможности были недостаточно острыми».
В матче против Ливерпуля Беллингем провел на поле все 90 минут, за которые не отметился результативными действиями. После этой игры «мерсисайдцы», имея в своем активе 15 очков, занимают первое место в Лиге чемпионов. «Реал» занимает 24-ю позицию с 6 очками.
⚪️❗️ Jude Bellingham: “Liverpool were just better than us… sometimes you have to hold your hands up”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024
“They dominated large spells of the game. The opportunities we had we weren't clinical enough”. pic.twitter.com/gzxnNY4fRT
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