Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:38
250
1

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»

Звездный полузащитник «Реала» высказался после поражения в Лиге чемпионов

28 ноября 2024, 00:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:38
250
1
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (2:0). Звездный полузащитник «Королевского клуба» Джуд Беллингем высказался после поражения в матче:

«Ливерпуль был просто лучше нас. Иногда просто нужно признать свои ошибки. Они доминировали большинство матча. Имеющиеся у нас возможности были недостаточно острыми».

В матче против Ливерпуля Беллингем провел на поле все 90 минут, за которые не отметился результативными действиями. После этой игры «мерсисайдцы», имея в своем активе 15 очков, занимают первое место в Лиге чемпионов. «Реал» занимает 24-ю позицию с 6 очками.

По теме:
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ
Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Любимый счет туринцев. Астон Вилла и Ювентус поделили очки в ЛЧ
Джуд Беллингем Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов Реал - Ливерпуль
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Футбол | 28 ноября 2024, 00:07 0
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27 ноября 2024, 05:15 1
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила

Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением

Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27.11.2024, 12:24
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 23:55
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Відсутній Кросс, Карвахаль, Вінісіус, Родріго ... це половина команди, ключові гравці. 
Пішли досвідчені Нічо та Хоселу. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 53
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем