Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

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Голы забили Алексис Макаллистер и Коди Гакпо. Ассисты оформили Конор Брэдли и Эндрю Робертсон соответственно.

Во второй тайме команды на двоих не сумели реализовать два пенальти. Ни Килиан Мбаппе, ни Мохамед Салах не забили с 11-метровой точки.

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 15 очков из 15 возможных. Подопечные Арне Слота выиграли все 5 поединков и лидируют в таблице еврокубка.

Команда Карло Анчелотти с 6 пунктами располагается на 24-й строчке. Королевский клуб проиграл 3 встречи из 5. Сливочные сумели одолеть только Боруссию Дортмунд и Штутгарт.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:0

Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 76



Незабитые пенальти: Салах, 52 – Мбаппе, 61

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 87), Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс (Собослаи, 83), Диас, Нуньес (Гакпо, 68), Салах.



Реал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 71), Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Модрич (Эндрик, 79), Камавинга (Себальос, 57), Беллингем, Гюлер (Васкес, 57), Браим Диас, Мбаппе.



Предупреждения: Нуньес (13), Асенсио (13), Гравенберх (17), Мак Аллистер (40), Менди (69), Себальос (80), Эндрик (89).