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Лига Чемпионов
Ливерпуль
27.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:21
3016
10

Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов

Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев

27 ноября 2024, 23:55 | Обновлено 28 ноября 2024, 00:21
3016
10
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы забили Алексис Макаллистер и Коди Гакпо. Ассисты оформили Конор Брэдли и Эндрю Робертсон соответственно.

Во второй тайме команды на двоих не сумели реализовать два пенальти. Ни Килиан Мбаппе, ни Мохамед Салах не забили с 11-метровой точки.

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 15 очков из 15 возможных. Подопечные Арне Слота выиграли все 5 поединков и лидируют в таблице еврокубка.

Команда Карло Анчелотти с 6 пунктами располагается на 24-й строчке. Королевский клуб проиграл 3 встречи из 5. Сливочные сумели одолеть только Боруссию Дортмунд и Штутгарт.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:0

Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 76

Незабитые пенальти: Салах, 52 – Мбаппе, 61

Ливерпуль: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 87), Мак Аллистер, Гравенберх, Джонс (Собослаи, 83), Диас, Нуньес (Гакпо, 68), Салах.

Реал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 71), Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Модрич (Эндрик, 79), Камавинга (Себальос, 57), Беллингем, Гюлер (Васкес, 57), Браим Диас, Мбаппе.

Предупреждения: Нуньес (13), Асенсио (13), Гравенберх (17), Мак Аллистер (40), Менди (69), Себальос (80), Эндрик (89).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Андрій Шевченко
Супер гра від Ліверпуля...мбаппе лошара макіївська
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+6
Перець
Да Ліверпуль сцука розриває на всіх фронтах, по моєму команда знайшла класного тренера
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Ліверпуль видав найкращу гру за останні два сезони - давно не бачив такої самовідданної гри від них. 80 хвилин возили ріал мордою об газон - красотіща!
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+5
Liverpool-FС
Мєга матч від Ліверпуля 
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+5
Viktor Shuper
Ліверпуль топчики! не очікував що отак легко Реал дрюкнуть
Ответить
+5
pol-55
Мбаппе + чи - для Реала покаже час,а сьогодні не забив пеналь *потушив* всю гру  Реала.Лівер боєць ще й тепер мастировитий.
Ответить
+3
Harun Bakircioğlu
Становится потихоньку понятно, почему Ливерпуль уцепился за Слота еще при работавшем Клоппе и отказался от Аморима.
Ответить
+2
BAD👣BOY
Тепер Ліверпуль вже і в ЛЧ на перший сходинці, супер! Молодці.
Ответить
0
T-800
таааааааааааааааааааааааааак
НЕЗЕРЛEНД
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0
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