27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота гостей защищал Тибо Куртуа, который пропустил два мяча.

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Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:0

Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 76

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Макаллистер, 52 мин.

ГОЛ! 2:0 Гакпо, 76 мин.