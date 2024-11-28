Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
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Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота гостей защищал Тибо Куртуа, который пропустил два мяча.
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Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября
Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:0
Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 76
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 1:0 Макаллистер, 52 мин.
ГОЛ! 2:0 Гакпо, 76 мин.
События матча
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