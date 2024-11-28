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Лига Чемпионов
Ливерпуль
27.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
28 ноября 2024, 00:07 |
4861
0

Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

28 ноября 2024, 00:07 |
4861
0
Ливерпуль – Реал – 2:0. Мбаппе и Салах смазали с точки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли в Англии на стадионе Энфилд. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота гостей защищал Тибо Куртуа, который пропустил два мяча.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 27 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:0

Голы: Макаллистер, 52, Гакпо, 76

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Макаллистер, 52 мин.

ГОЛ! 2:0 Гакпо, 76 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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