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  4. Олег ШАНДРУК: «Ничья с одним из лидеров чемпионата – это неплохо»
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 22:32 |
131
0

Олег ШАНДРУК: «Ничья с одним из лидеров чемпионата – это неплохо»

Наставник «Вереса» высказался о ничьи с «Александрией»

24 ноября 2024, 22:32 |
131
0
Олег ШАНДРУК: «Ничья с одним из лидеров чемпионата – это неплохо»
ФК Верес. Олег Шандрук

24 ноября состоялся матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Александрией» (1:1). Главный тренер ровенского клуба Олег Шандрук прокомментировал ничью:

«Если подытожить количество созданных сегодня нами моментов – то результатом я недоволен. Но второй тайм дался нам тяжеловато. Поэтому ощущения смешанные.

Я поблагодарил команду. Мы точно не заслуживали поражения. Но в этой игре могло быть все. Выдалась очень нервная концовка матча, мы чувствовали, что не можем полностью контролировать ход игры.Поэтому ничья с одним из лидеров чемпионата – это неплохо. Могло быть лучше, но могли бы и пропустить.

Если говорить о финальных минутах матча – всегда рассчитываешь на усиление. А сегодня его не было. Если раньше мы усиливали игру команды, то сегодня только добавили нервозности. А в таких играх важно уверенно проводить именно последние минуты. Сегодня ребята, на которых держалась игра, не дождались серьезной поддержки от вышедших на замену.

В ритм игры не попал никто из игроков, вышедших во втором тайме. Я понимаю болельщиков, много ожидающих от Самуэля Нонго. У него есть некоторые качества, за которые мы его брали. Но нужно время. Нужно набраться терпения.

Сегодня мы играли заключительную домашнюю игру года. Многие работали над высоким прессингом. Мы всегда хотим много прессинговать. До перерыва это нам лучше удавалось. В перерыве у Александрии произошли замены, они как раз усилили игру, увеличили интенсивность атак соперника. Мы были к этому готовы. Но эта команда показывает качественный футбол. Они создают много проблем после стандартов – мы тоже это почувствовали. Поэтому не смогли качественнее работать с мячом. Но не все сразу.

Была ли какая недооценка нашей команды со стороны соперника? Я этого не заметил. Они ведь видели, что мы восемь матчей не проигрываем и тоже готовились к нам.

Считаю, сегодня была хорошая игра, понравившаяся болельщикам.

Усиление зимой? Для нас – это задача номер один. Летом мы значительно омолодили состав. То, что мы имеем сейчас – уже начинает работать. Если сможем усилить одну-две позиции – мы станем только сильнее. Но мы также можем и потерять игроков. Есть футболисты, которые уже заслуживают внимания со стороны других клубов».

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Олег Шандрук Верес Ровно Александрия Верес - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Верес
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