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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 22:08 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:18
464
0

Руслан РОТАНЬ: «Конечно, мы не удовлетворены таким результатом»

Наставник «Александрии» высказался о ничьей с «Вересом»

24 ноября 2024, 22:08 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:18
464
0
Руслан РОТАНЬ: «Конечно, мы не удовлетворены таким результатом»
ФК Верес. Руслан Ротань

24 ноября состоялся матч 14-го тура украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Александрией» (1:1). Главный тренер гостей Руслан Ротань прокомментировал ничью:

«Конечно, мы не удовлетворены таким результатом. Настраиваться на игру нужно вовремя. Неделю об этом говорили команде. Знали, что нам будет противостоять боевая команда, которая много играет вертикально, ищет подборы. К сожалению, не достучались до ребят. Пришлось снова говорить об этом в перерыве.

Второй тайм уже был в нашу пользу. Могли вырывать и победу.

По-видимому, мы тоже несколько зависимы от матчей сборных. Наши игроки задействованы и в юношеской, и в молодежной, и национальной команде. Это тоже для нас проблема, потому что у нас нет двадцати пяти равноценных футболистов.

Как повлияла на игровой тонус воздушная тревога? Никакой из команд такое не нравится. Когда ты настроенный приезжаешь на игру и сразу звучит воздушная тревога – это испытание. Мы не можем на это жаловаться, такие реалии. Можем только поблагодарить Силы обороны Украины вообще за возможность играть».

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Руслан Ротань Александрия Верес Ровно Верес - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Верес
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