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  4. Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча
Испания
24 ноября 2024, 19:41 |
1031
5

Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча

Флорентино считает, что систему голосования стоит менять

24 ноября 2024, 19:41 |
1031
5
Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского Реала Флорентино Перес пояснил, почему представители королевского клуба бойкотировали церемонию вручения Золотого мяча 2024:

«Читатели L'Equipe назвали Винисиуса фаворитом. Удивительно, что в заявлении УЕФА указывается, что оно осталось неизменным. Они изменили систему голосования. Удивительно, что, когда дело касается футбола, есть страны с менее чем миллионом жителей, в которых журналисты теперь имеют право голоса.

Есть даже журналисты, которые отказались голосовать за эту награду, как в случае с финном. Правда в том, что я благодарен за это.

Есть журналисты, которых никто не знает и которые пришли голосовать в этом году. Без голосов журналистов из таких стран, как Уганда, Намибия, Албания и Финляндия, Винисиус выиграл бы этот Золотой мяч. Система должна измениться, и они должны быть признаны людьми, которые рискуют своим престижем этими голосами.

Пусть все поймут, что журналисты рискуют своей репутацией, своими голосами. Мы не знаем, кто голосовал и есть некоторые страны, о которых мы даже не знаем. Из-за всех этих обстоятельств мы не посетили церемонию вручения Золотого мяча».

До старта церемонии главным претендентом на получение ЗМ-2024 был Винисиус Жуниор, однако в последний момент стало известно о том, что обладателем главной индивидуальной награды станет Родри.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Винисиус Жуниор Родри Золотой мяч
Даниил Агарков Источник: Marca
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Комментарии 5
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valerafan1
Ну не вміє Реал достойно програвати. 
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+7
zhyr
голосувати повинні змі, підконтрольні Реалу...і все..))
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+6
Harun Bakircioğlu
Вот это у него бомбит, что придумывает смешные оправдания своему детскому поведению. Даже начал оскорблять страны, в том числе и чернокожие, это ж каким надо быть токсичным, что те, за кого Винисиус якобы борется, за него не проголосовали.
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+5
didora
Що цей Перес меле. При чому тут країни, яких він не знає??? Голосують по одному журналісту від кожної країни, по одному капітану, по одному тренеру (зі збірної). А він хоче,  щоб від Іспанії голосували 5, а від Албанії один. Чуш несе якусь. Треба змінювати. Що змінювати??? 1- місце (3 бали), 2 - (2 бали), 3 -місце (1 бал). Все чесно!!!
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+2
karimj
Цікаво, яким чином вони взнали, до старту голосування, що основним претиндентом був Вінісіус? Сумніваюсь, щоб до голосування, журналісти озвучували свої позиції.
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+2
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