Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча
Флорентино считает, что систему голосования стоит менять
Президент мадридского Реала Флорентино Перес пояснил, почему представители королевского клуба бойкотировали церемонию вручения Золотого мяча 2024:
«Читатели L'Equipe назвали Винисиуса фаворитом. Удивительно, что в заявлении УЕФА указывается, что оно осталось неизменным. Они изменили систему голосования. Удивительно, что, когда дело касается футбола, есть страны с менее чем миллионом жителей, в которых журналисты теперь имеют право голоса.
Есть даже журналисты, которые отказались голосовать за эту награду, как в случае с финном. Правда в том, что я благодарен за это.
Есть журналисты, которых никто не знает и которые пришли голосовать в этом году. Без голосов журналистов из таких стран, как Уганда, Намибия, Албания и Финляндия, Винисиус выиграл бы этот Золотой мяч. Система должна измениться, и они должны быть признаны людьми, которые рискуют своим престижем этими голосами.
Пусть все поймут, что журналисты рискуют своей репутацией, своими голосами. Мы не знаем, кто голосовал и есть некоторые страны, о которых мы даже не знаем. Из-за всех этих обстоятельств мы не посетили церемонию вручения Золотого мяча».
До старта церемонии главным претендентом на получение ЗМ-2024 был Винисиус Жуниор, однако в последний момент стало известно о том, что обладателем главной индивидуальной награды станет Родри.
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