Перес пояснил, почему Реал не приехал на церемонию вручения Золотого мяча

Президент мадридского Реала Флорентино Перес пояснил, почему представители королевского клуба бойкотировали церемонию вручения Золотого мяча 2024:

«Читатели L'Equipe назвали Винисиуса фаворитом. Удивительно, что в заявлении УЕФА указывается, что оно осталось неизменным. Они изменили систему голосования. Удивительно, что, когда дело касается футбола, есть страны с менее чем миллионом жителей, в которых журналисты теперь имеют право голоса.

Есть даже журналисты, которые отказались голосовать за эту награду, как в случае с финном. Правда в том, что я благодарен за это.

Есть журналисты, которых никто не знает и которые пришли голосовать в этом году. Без голосов журналистов из таких стран, как Уганда, Намибия, Албания и Финляндия, Винисиус выиграл бы этот Золотой мяч. Система должна измениться, и они должны быть признаны людьми, которые рискуют своим престижем этими голосами.

Пусть все поймут, что журналисты рискуют своей репутацией, своими голосами. Мы не знаем, кто голосовал и есть некоторые страны, о которых мы даже не знаем. Из-за всех этих обстоятельств мы не посетили церемонию вручения Золотого мяча».

До старта церемонии главным претендентом на получение ЗМ-2024 был Винисиус Жуниор, однако в последний момент стало известно о том, что обладателем главной индивидуальной награды станет Родри.